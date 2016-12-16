Власти Японии смягчат визовый режим для граждан России

Власти Японии, в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в страну, решили упростить визовый режим для россиян. Об этом заявил глава канцелярии посольства Японии в Москве Токуро Фуруя, передает РИА Новости.

В частности, помимо однократных туристических виз будут выдаваться многократные, срок действия которых составит три года. Срок действия многократных деловых виз будет продлен до пяти лет.

Кроме того, россиянам при обращении за визой не нужно будет предоставлять в посольство гарантийное письмо от приглашающей стороны или японской турфирмы, если они самостоятельно оплачивают поездку. Доказать свою финансовую состоятельность можно с помощью любого официального документа. Например, справки о зарплате.

По словам представителя посольства, новые правила начнут действовать с 1 января 2017 года. Визы будут по-прежнему оформляться в течение пяти рабочих дней и выдаваться бесплатно.

Путин находится в Японии с двухдневным рабочим визитом. В ходе которого проводит переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ. Токио надеется, что встреча послужит импульсом для развития отношений между двумя странами.

