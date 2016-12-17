]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Турции по подозрению в причастности к теракту задержали семь человек

17:16 17.12.2016
Фото с сайта megabook.ru
Материалы по теме:

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что местная полиция задержала семь человек, предположительно имеющих отношение к организации теракта в турецком городе Кайсери, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

Еще пять подозреваемых в настоящее время находятся в розыске.

При этом министр отметил, что число раненых в результате взрыва достигло 56 человек.

Автобус взлетел на воздух близ университета в турецком городе Кайсери в центральной части Турции, в результате чего погибли 13 человек. В момент взрыва в автобусе находились военные.  Неизвестные привели в действие взрывное устройство, которое находилось в стоящем рядом автомобиле.

Темы: Турция, Борьба с терроризмом в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.