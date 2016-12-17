В Турции по подозрению в причастности к теракту задержали семь человек

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что местная полиция задержала семь человек, предположительно имеющих отношение к организации теракта в турецком городе Кайсери, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

Еще пять подозреваемых в настоящее время находятся в розыске.

При этом министр отметил, что число раненых в результате взрыва достигло 56 человек.

Автобус взлетел на воздух близ университета в турецком городе Кайсери в центральной части Турции, в результате чего погибли 13 человек. В момент взрыва в автобусе находились военные. Неизвестные привели в действие взрывное устройство, которое находилось в стоящем рядом автомобиле.