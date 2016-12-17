Как мыслить позитивно

На входе надо было всего-то - позитивно воспринять агрессивную глупость национально-ушибленных, не тратить время, чтобы их переубедить

Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, потому что излагаю только собственные наблюдения и опираюсь на личный опыт. Многолетний анализ абсолютно материалистических последствий многоходовочек (нет, не путинских, бери выше) неизменно подталкивает к тому, что уныние - действительно смертный грех, а по-китайски "сидеть у реки и ждать труп врага" можно и нужно с русской народной присказкой "кошка скребёт на свой хребёт"....

Стремительно перейдем от многословного предисловия к конкретным примерам и наблюдениям из жизни окружающей нас фауны.

Много-много лет назад, когда деревья были зеленее, небо голубее, а ровесницы - моложе, опьяненные властью, рьяные латышские националисты в ультимативной форме потребовали у русской общины Прибалтики разговаривать с латышами только по-латышски, что я сразу горячо поддержал, призвав соотечественников неукоризненно следовать этому ультиматуму и старательно показывал (и до сих пор показываю) в этом пример, вызывая регулярное непонимание ершистых соплеменников.

И дело тут не в моём более чем оригинальном произношении, которое позволяет садистски заявлять, уклоняясь от предложений перейти на великий и могучий: "Нет уж, мы 40 лет слушали ваш русский, теперь послушайте наш латышский..." На латышском (как впрочем и на английском) я действительно говорю с удовольствием, не обращая внимания на скорбные лица носителей этих языков, вынужденных меня слушать.

Дело в том, что по прошествии 25 лет активного языкового прессинга, в латышской среде появилось и стремительно растёт число аборигенов, вообще никакого языка, кроме латышского, не знающих, что резко повышает конкурентоспособность русских детей, свободно говорящих и на русском, и на латышском, и еще на 2х-3х иностранных языках...

То есть латышские наци, искусственно загнав своих детей в монолингвальный мир, сами превратили их в неконкурентоспособных маргиналов, открыв "этим гадким русским" доступ к рабочим местам, которые не прочь бы были занять сами... А фарш обратно уже не провернешь. Русский - язык специфичный, если с детства им не пользоваться, в зрелом возрасте освоить очень сложно. Аналогичные сигналы идут из Эстонии, Литвы и других небратских республик, сделавших национализм визитной карточкой.

А на входе надо было всего-то - позитивно воспринять агрессивную глупость национально-ушибленных, не тратить время, чтобы их переубедить, а просчитать два хода вперёд и наоборот - всемерно помочь довести их суицидальные идеи до логического воплощения.

Вообще я считаю, что националистам, дорвавшимся до власти, ни в коем случае нельзя мешать защищать (в их понимании) интересы их нации, потому что, в какую страну не кинь взгляд, везде результаты их жизнедеятельности имеют прямо противоположный результат - защищаемое националистами титульное население теряет конкурентоспособность, хиреет, вымирает, разъезжается и в конце концов этих самых националистов начинает почему-то считать врагами народа.

Принцип понятен?

Ну тогда давайте широкими мазками пройдёмся по дню сегодняшнему.

Соотечественники активно возмущаются клеветой в свой адрес, когда СМИ "наших западных партнеров" откровенно демонизируют всё, имеющее прилагательное "русский" и "российский", выставляя нас всех вместе взятых и каждого по отдельности некими монстрами, способными в свободное от работы время исключительно с помощью лома и какой-то матери взломать компьютерные сети и мозг, потопить мечту и авианосец, посадить укроп и всех демократов, и вообще завоевать весь мир.

А вот я бы не возмущался, а наоборот, загадочно улыбался и приговаривал "да, мы такие...", до тех пор, пока аборигены, уставшие от бессонницы и прыгания в окна с криками "русские идут!" не явились бы договариваться о размере мзды за неприкосновенность их драгоценных задниц... Или они так напугаются, что войной пойдут? Развернутся цепью в районе Бреста и ломанутся? Вы когда последний раз в Европе были? Съездите - обновите информацию, посмотрите на это сборище круглосуточных терпил, оцените, как споро окучивают их "наши арабские и африканские партнеры", которых на европейских улицах можно эффективно отогнать от себя только квалифицированным русским матом...

Соотечественники возмущаются публичными заявлениями и даже присутствием откровенных русскоязычных русофобов в средствах массовой информации. Требуют запретить, посадить, выслать..., то есть надеть-таки на них венок страдальцев, коих традиционно жалеет добросердечный русский народ. Считаю, что надо делать ровно наоборот - обязательно давать им высказываться, да еще цитировать, в школьные учебники вставлять и требовать наизусть знать, сколько раз эти все, якобы русские деятели призывали русский народ платить и каяться, а "наших западных партнеров" - решить один уже раз русский вопрос окончательно...

Вот единственное, что можно и нужно делать - это прекращать кормить и тех и других (и либералов, и "наших западных партнеров") за счёт так ненавидимого и презираемого ими народа. Нищеброд и русофоб должны стать словами-синонимами, чтобы всем своим видом олицетворять все народные пословицы, вместе взятые - и про колодец, в который нельзя плевать, и про уже упомянутую мною в начале заметки кошку, и про яму, которую тот, для кого её копаешь, вполне может использовать, как окоп...

P.S. Данный урок позитивного мышления может быть развернут и продлен далеко за рамки упомянутых сегодня тем, и если на то будет желание читателей - может быть продолжен и расширен, например, за счет объяснения, как чиновники своим чванством, хамством и некомпетентностью оказывают неоценимую помощь социально-активной части населения, как снижение уровня жизни может привести к повышению его качества и почему смена правящих ныне элит на социально ориентированные неизбежна, как восход Солнца.