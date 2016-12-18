Польша из-за журналистов пришла к парламентскому кризису

Эксперты предположили подоплеку разворачивающихся в Польше событий

Польская оппозиция в субботу продолжила блокировать президентский дворец, выведя на улицы насколько тысяч человек. Недовольные изменением правил работы журналистов депутаты заявили о намерении и дальше препятствовать работе сейма. Главу правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского пришлось эвакуировать с полицией. Эксперты предположили подоплеку разворачивающихся в Польше событий.

Формальным поводом для уличных протестов стало решение сейма ограничить работу журналистов в здании парламента – теперь представителям прессы разрешается только смотреть трансляцию дебатов, а не находиться непосредственно в зале заседаний.

Подобное решение вызвало резкую критику представителя оппозиционной партии «Гражданская платформа», с которой он выступил в рамках обсуждения законопроекта о бюджете, после чего депутат был отстранен от участия в парламентской сессии.

В ответ на это его однопартийцы блокировали трибуну в зале заседаний, парализовав работу сейма на несколько часов, но в итоге правящее большинство переместилось в другой зал, где продолжило работу над бюджетом.

Своих сторонников несколько оппозиционных сил – упомянутая партия «Гражданская платформа», партия «Новочесна» и Комитет по охране демократии – вывели на улицу в пятницу вечером, акция протеста продолжалась всю ночь.

Протестующие заблокировали выходы в сейм, не давая депутатам правительственной партии покинуть парламент. В результате, по данным польского агентства PAP, когда они захотели воспрепятствовать премьеру страны Беате Шидло и лидеру правящей партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому выйти из здания, в ситуацию вмешалась полиция, которая применила силу и слезоточивый газ.

В свою очередь официальный представитель полиции Варшавы Мариуш Мрозек применение слезоточивого газа не подтвердил, но, как сообщает РИА Новости, глава МВД Польши Мариуш Блащак обвинил оппозицию в попытке захвата власти.

Иностранный фактор

«Если руководство правящей партии «Право и справедливость» проявит хладнокровие и не пойдет на радикальные меры, например, разгон протестной акции с помощью полиции, то в этом случае есть все шансы до 20 декабря, когда намечено очередное заседание сейма, более-менее ситуацию успокоить, – поделился своим видением ситуации с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский. – Многое также будет зависеть от поведения Качиньского, от того, как будут разговаривать с народом премьер Беата Шидло и президент Анджей Дуда».

По словам эксперта, его настораживает тот факт, что протесты в Польше начались 17 декабря – именно в тот день, когда в украинской Раде в 2013 году оппозиция пошла на эскалацию конфликта.

«Я не знаю, какова тут роль иностранного фактора, но вижу, как немецкие СМИ активно поддерживают протестующих», – заметил Стремидловский.

При этом, по мнению политолога, абстрактные либеральные требования оппозиционеров о правах и свободах не созвучны интересам большинства польского населения, которое видит, как правящая партия делает акцент на социальную поддержку населения.

Досрочные выборы

В свою очередь в разговоре с газетой ВЗГЛЯД директор международных проектов Института национальной стратегии России, политолог Юрий Солозобов уверен, что активность оппозиции может привести к досрочным парламентским выборам.

«После выборов 2015 года правящая партия «Право и справедливость», по сути, взяла джекпот в сейме, имея большинство там, а также расставляя своих функционеров на руководящие посты, в ведомства, муниципалитеты и те же СМИ. Оппозиции осталась улица».

По мнению Солозобова, в отличие от консерваторов Качиньского с их традиционно русофобскими взглядами, демократическая оппозиция смотрит на отношения с Россией прагматично, в частности это касается партии «Демократическая платформа».

«Она отражает мнение, укореняющееся в польском истеблишменте, который хочет нормальных отношений с Россией, без которых не решить ни украинский конфликт, ни вопросы поставок российского газа в Европу, ни вопросы транзита товаров, – убежден эксперт. – Уверен, с этими силами удастся наладить взаимодействие».