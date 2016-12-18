Власти Сирии представили доказательства применения боевиками химоружия

Власти Сирии передали представителям международной миссии Организации по запрещению химического оружия доказательства применения боевиками химического вещества иприт, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя национального органа Сирии по осуществлению Конвенции о запрещении химического оружия Самера Аббаса.

"Мы предъявили миссии все документы, они были проверены и приняты. Миссия еще раз приедет в Сирию, чтобы забрать пробы, которые впоследствии будут проанализированы", — сказал он.

Речь идет о собранных экспертами Минобороны РФ свидетельствах о применении 31 октября 2016 года в населенном пункте Маррет-Умм-Хауш района Африн провинции Алеппо 240-миллиметровой минометной мины, снаряженной ипритом, уточнил представитель Нацоргана.

Миссия приняла только документальные свидетельства для организации исследования, а материальные доказательства (пробы – ред.) опломбированы и оставлены на ответственное хранение сирийцам до разрешения финансовых затруднений по доставке чартерным рейсом в Гаагу. Ориентировочное время доставки проб — январь 2017 года.

Миссия работала по официальному запросу сирийских властей с 12 декабря в Дамаске. В составе — восемь инспекторов из США, Великобритании, Австралии, Словакии и Словении.