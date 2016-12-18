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Власти Сирии представили доказательства применения боевиками химоружия

11:07 18.12.2016
Фото с сайта megabook.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Власти Сирии передали представителям международной миссии Организации по запрещению химического оружия доказательства применения боевиками химического вещества иприт, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя национального органа Сирии по осуществлению Конвенции о запрещении химического оружия Самера Аббаса.

"Мы предъявили миссии все документы, они были проверены и приняты. Миссия еще раз приедет в Сирию, чтобы забрать пробы, которые впоследствии будут проанализированы", — сказал он.

Речь идет о собранных экспертами Минобороны РФ свидетельствах о применении 31 октября 2016 года в населенном пункте Маррет-Умм-Хауш района Африн провинции Алеппо 240-миллиметровой минометной мины, снаряженной ипритом, уточнил представитель Нацоргана.

Миссия приняла только документальные свидетельства для организации исследования, а материальные доказательства (пробы – ред.) опломбированы и оставлены на ответственное хранение сирийцам до разрешения финансовых затруднений по доставке чартерным рейсом в Гаагу. Ориентировочное время доставки проб — январь 2017 года.

Миссия работала по официальному запросу сирийских властей с 12 декабря в Дамаске. В составе — восемь инспекторов из США, Великобритании, Австралии, Словакии и Словении.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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18.12.2016, 17:46
В этой ситуации

радует вменяемость российского контингента, не согласного подыхать неведомо за что. А вот сирийцев это никак не оправдывает.
18.12.2016, 17:45
с Урала

А кому нужны эти доказательства? Доказательства, как и правда у бандитской власти США и их холуёв не в почёте. Для них важнее их собственные желания им иллюзии. Закон, логика, истина не для таких. Гадят по всему миру и тут же цинично обвиняют во всём нас. Ну не скоты ли? Нелюди они и есть нелюди. Так что не надо искать ни каких доказательств. Нормальные люди понимают что к чему, а нелюдям мы всё равно не докажем ничего.США -это дикарь, размахивающий дубиной направо и налево и не задумывающийся о последствиях. Этакий пещерный дебил.Но сколько верёвочке не виться...
18.12.2016, 16:40
выдержки из - "Хроника падения Пальмиры"

Ясно одно – гарнизон в Пальмире был оставлен внушительный – более 3,5 тысяч человек на периметр обороны 15 на 15 километров более чем достаточно. Пальмиру штурмовали не 300 боевиков, а гораздо больше, грамотно щупая оборону начиная как минимум с 8 декабря. Удар был нанесен со всех сторон, наиболее мощный с востока и юго-запада города. Так же сообщения, что сирийские войска бежали, бросив город на произвол судьбы не совсем соответствуют истине. Часть войск действительно бежало, но половина гарнизона до последнего обороняло город. Упрекать в бегстве сирийцев не совсем корректно на фоне отступления из Пальмиры российского контингента, бросившего невредимым свой лагерь.
Таким образом, к падению Пальмиры привела цепочка событий, которая началась с того, что разведка не смогла вскрыть сосредоточения ударной группировки боевиков и не готовности части подразделений к противостоянию с боевиками. Так же не стоит упускать из виду такой момент, что оборона Пальмиры висит на обороне высоты Ат-Тар, которая запирает город с запада. Падение высоты означает контроль над всем городом и запирает в нём защитников. В мае 2015 года Пальмира пала по такой же схеме. Тогда оставшиеся в городе защитники были казнены в Амфитеатре старого города. Это понимание и опыт не добавляли храбрости гарнизону.
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