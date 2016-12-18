]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Сирии боевики уничтожили автобусы для эвакуации людей

19:04 18.12.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

В Сирии террористы группировки «Джебхат ан-Нусра (запрещена в России) сожгли несколько автобусов, предназначенных для эвакуации мирных жителей.

Инцидент произошел в районе населенных пунктов Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб, сообщает ВВС. Уничтожены, по меньшей мере, шесть автобусов.

По сведениям издания The Independent, транспортные средства были сожжены в ходе боя между двумя группами боевиков. Одна из них поддерживает эвакуацию мирного населения, вторая – выступает против.

СМИ отмечают, что террористы уже на протяжении трех дней срывают вывод гражданских их осажденных городов.

Эль-Фуа и Кефрая находятся под контролем боевиков на протяжении нескольких лет. Согласно последним данным, там находятся около 20 тысяч мирных сирийцев.
 

Темы: Сирия, Военные конфликты в мире, Исламистские экстремисты и террористы, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.12.2016, 20:03
Гость: Александр 123

Дустом их, дустом. Как можно тщательнее. Чтоб не разводились больше.
18.12.2016, 19:53
Гость: охотник за бакланами

Бездари, они во всем бездарны .
Борьба с террористами, это вам не борьба имени кем ,назван метрополитен в Москве, глубокой ночью .
Жёстче активней и бесцеремонно надо вводить новые санкции против Кремля .
Кремлевские бездари ,бесцеремонно вводят санкции к простым гражданам путём платных въездов в города и села .(это лишь один пример)
Санкции+санкции =все по-чесноку !
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.