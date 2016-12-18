В Сирии боевики уничтожили автобусы для эвакуации людей

В Сирии террористы группировки «Джебхат ан-Нусра (запрещена в России) сожгли несколько автобусов, предназначенных для эвакуации мирных жителей.

Инцидент произошел в районе населенных пунктов Эль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб, сообщает ВВС. Уничтожены, по меньшей мере, шесть автобусов.

По сведениям издания The Independent, транспортные средства были сожжены в ходе боя между двумя группами боевиков. Одна из них поддерживает эвакуацию мирного населения, вторая – выступает против.

СМИ отмечают, что террористы уже на протяжении трех дней срывают вывод гражданских их осажденных городов.

Эль-Фуа и Кефрая находятся под контролем боевиков на протяжении нескольких лет. Согласно последним данным, там находятся около 20 тысяч мирных сирийцев.

