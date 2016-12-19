Польша оспорила разрешение «Газпрому» увеличить поставки в обход Украины

Польша обжаловала в Европейском суде разрешение Еврокомиссии «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL, который объединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, сообщает Reuters со ссылкой на Polish Press Agency.

«Ситуация угрожает безопасности газовых поставок в Евросоюз, особенно в регион Центральной Европы», — заявила официальный представитель польского минфина Йоанна Вайда. Она подчеркнула, что это «повышает серьезный риск безопасности газовых поставок Польше, поскольку увеличивает ее зависимость от одного поставщика — России».

Польская сторона предлагает приостановить решение, заявила, как передает Gazeta Prawna, Вайда. Решение, отметила она, приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации.

В октябре Еврокомиссия подтвердила, что разрешила «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL.

Как писал Reuters, мощность OPAL составляет 36 млрд куб. м газа в год, но немецкий регулятор разрешил «Газпрому» использовать его только на 50% — прокачивать не более 18 млрд куб. м газа ежегодно. Решение ЕК позволяет «Газпрому» участвовать в аукционах на прокачку по этой трубе еще 7,7–10,2 млрд куб. м, то есть получить доступ еще к 21,4–28,3% мощностей.

За день до подтверждения Еврокомиссии своего решения предправления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев предупредил, что если ЕК позволит российской компании увеличить использование OPAL, то Киев может потерять до $425 млн от транзита российского газа.

Увеличение прокачки газа «Газпрома» по OPAL, вероятно, приведет к «усилению зависимости некоторых европейских стран от российского монополиста», подчеркивал Коболев. Это также «будет способствовать реализации планов России по уничтожению украинской газотранспортной системы как конкурента в поставках газа потребителям в ЕС», добавил он.