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Главу МВФ Кристин Лагард признали виновной в халатности

19:04 19.12.2016
ристин Лагард. Фото с сайта noi.md
ристин Лагард. Фото с сайта noi.md
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Суд Парижа признал главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард виновной в халатности при исполнении своих обязанностей в бытность главой Минэкономики Франции. Сама Лагард на заседании не присутствовала.

Адвокат Патрик Мезоннев отметил, что никакое наказание его подзащитной назначено не было, сообщает AFP.

Лагард была признана виновной по так называемом делу предпринимателя Тапи. Еще в 90-х года он подал в суд на банк Credit Lyonnais, первоначально принадлежавший государству, а затем приватизированный. После более чем 10 лет тяжбы Тапи добился выплаты ему из бюджета компенсации в размере свыше 400 миллионов евро.

Лагард тогда занимала пост министра и ее заподозрили в оказании давления на суд. Решение по делу Тапи было обжаловано, бизнесмена обвинили в мошенничестве. Лагард сначала проходила по делу свидетелем, а затем стала обвиняемой.

Лагард отрицала обвинения в свой адрес, опасаясь, что они станут препятствием для утверждения ее на второй срок на посту главы МВФ. Однако расследование не помешало этому.
 

Темы: Франция, Расследование преступлений в мире, Мошенничество в банковской сфере, Международный валютный фонд (МВФ)
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