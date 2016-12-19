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Раненый в Анкаре российский посол Андрей Карлов скончался

20:50 19.12.2016
Андрей Карлов. Фото с сайта turkey.mid.ru
Андрей Карлов. Фото с сайта turkey.mid.ru
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Посол России в Турции Андрей Карлов, раненый во время нападения в Анкаре, скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она заявила, что Москва квалифицирует произошедшее как теракт. По ее словам, Анкара заверяет, что по факту инцидента будет проведено тщательное всестороннее расследование, передает РИА новости.

Инцидент произошел в турецкой столице, в Галерее современного искусства, где открывалась фотовыставка «Россия глазами турок». Злоумышленник выстрелил послу в спину, когда он заканчивал свою речь. По словам очевидцев, перед этим он выкрикивал исламистские лозунги, сообщает издание Hurriyet.

Турецкие СМИ сообщают, что помимо российского посла пострадали еще несколько человек. Источник в Минобороны Турции рассказал «Интерфаксу», что нападавший был застрелен.

Карлов был госпитализирован, однако медики не смогли спасти его.
  

Темы: Россия, Турция, Происшествия в мире, Посольства и консульства в мире, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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20.12.2016, 00:06
Гость: Капитан Космос

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский: с большой долей вероятности за нападением на российскую фотовыставку в Анкаре стоит Саудовская Аравия.

— С моей точки зрения, ситуация является местью за поражение в Алеппо. На сегодняшний момент, пока ещё не расследовано произошедшее, заказчиками могли выступать только саудовцы, а точнее конкретный наследник наследного принца Мухаммед бен Салман, для которого поражение в Алеппо — это катастрофа на пути к трону. В качестве заказчиков могли выступить и турецкие националисты, но на территории Турции, тем более зная характер Эрдогана, это почти не вероятно. Могли катарцы с достаточно высокой степенью вероятности, поскольку Катар имеет по Сирии к нам колоссальные претензии и собирается там проводить войну дальше. Но опять-таки на территории Турции это очень сомнительно — Турция сегодня является основным военным партнёром Катара. Значит, остаётся только Саудовская Аравия.
19.12.2016, 23:00
Гость: Скучножить

"По рассказам очевидцев, злоумышленник еще почти двадцать минут находился в галерее, успел ранить еще нескольких посетителей, после чего был застрелен прибывшими полицейскими."
"Порядок на территории выставки должна была обеспечивать турецкая полиция, которая, по всей видимости, не приняла те меры безопасности, которые должна была принять."
А собственная охрана ? "Но для того, чтобы охранять посла, охрана должна иметь соответствующую экипировку, а это не предусмотрено. Наличие оружия у сотрудников посольства за пределами посольства тоже не предусмотрено. "
Грустная картина.
19.12.2016, 22:48
Гость: Факт

Убийца выкрикивал исламистский лозунг - "Аллах Акбар", а также "Не забудем Сирию", "Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь", "Вы стреляли в беззащитных людей!"
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