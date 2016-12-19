Раненый в Анкаре российский посол Андрей Карлов скончался

Посол России в Турции Андрей Карлов, раненый во время нападения в Анкаре, скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она заявила, что Москва квалифицирует произошедшее как теракт. По ее словам, Анкара заверяет, что по факту инцидента будет проведено тщательное всестороннее расследование, передает РИА новости.

Инцидент произошел в турецкой столице, в Галерее современного искусства, где открывалась фотовыставка «Россия глазами турок». Злоумышленник выстрелил послу в спину, когда он заканчивал свою речь. По словам очевидцев, перед этим он выкрикивал исламистские лозунги, сообщает издание Hurriyet.

Турецкие СМИ сообщают, что помимо российского посла пострадали еще несколько человек. Источник в Минобороны Турции рассказал «Интерфаксу», что нападавший был застрелен.

Карлов был госпитализирован, однако медики не смогли спасти его.

