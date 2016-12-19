На Украине потребовали переименовать проспект Бандеры

Петиция о переименовании проспекта Бандеры в Киеве набрала свыше 10 тысяч подписей. Это означает, что она должна быть рассмотрена Киевским городским советом, передает телеканал «112 Украина».

Автор петиции Константин Завгородний предлагает присвоить проспекту имя князя Владимира, поскольку он «реально создал великое, могущественное и духовное православное государство».

Сбор подписей был стартовал в начале октября. Петиция преодолела необходимый 10-тысячный барьер более чем за две недели до окончания срока сбора голосов.

Имя Бандеры проспекту было присвоено в августе текущего года. До этого он назывался Московским. Переименование осуществлялось в рамках реализации закона о «декоммунизации».

