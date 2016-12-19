Порошенко назвал национализацию спасением Приватбанка

Решение о полной национализации Приватбанка было принято властями Украины в связи с тем, что его владельцы и руководители не справились с накопившимися внутренними проблемами, которые превратились в угрозу для всей банковской системы страны, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Альтернатива выглядела бы безответственной, потому что она означала закрыть глаза, спрятать голову в песок и ждать, пока банк рухнет», — говорится в официальном заявлении главы государства.

Порошенко подчеркнул, что от состояния Приватбанка так или иначе зависит благополучие примерно половины взрослого населения Украины и более чем 50% зарегистрированных в стране компаний. Он также указал на серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг Приватбанка «ключевых финансовых партнеров» Украины — Международного валютного фонда, Всемирного банка и так далее.

«Именно поэтому в течение последних часов Совет национальной безопасности и обороны, Национальный банк, кабинет министров и Министерство финансов приняли все юридически формальные решения для перехода Приватбанка в полную государственную собственность. И именно эти решения спасли и банк, и банковскую систему», — пояснил Порошенко.

Президент особо отметил, что управлением банком займется «высокопрофессиональная группа специалистов», которая должна будет в первую очередь позаботиться о бесперебойном обслуживании «социально чувствительных клиентов», то есть тех, кто «живет от зарплаты до зарплаты».

«Обращаюсь к вам, уважаемые клиенты Приватбанка: сохраняйте спокойствие. Новая администрация уже принимает все рычаги управления в свои руки. Прямо сейчас, в эти часы и минуты», — заявил Порошенко.

Ранее заместитель председателя правления Приватбанка Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в Facebook, что новым председателем правления банка станет бывший министр финансов Украины Александр Шлапак, назвав это назначение «отличной новостью».

В заявлении Национального банка Украины общая потребность Приватбанка в капитале оценивается в 148 млрд грн (примерно $5,6 млрд). По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, акционеры Приватбанка не выполнили программу его докапитализации, поэтому регулятор и инициировал вхождение государства в капитал кредитной организации.

«Правительство выделяет средства, которые стабилизируют банк, для этого в бюджете предусмотрены необходимые средства. При этом бюджет останется сбалансированным. Бюджетные параметры остаются в пределах, обусловленных программой МВФ», — пояснил министр финансов Украины Александр Данилюк.