В мире осудили убийство посла России в Турции

Представители мировых держав осудили убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее «подлым убийством» и «трусливым нападением». По его словам, он шокирован случившимся.

Президент Франции Франсуа Олланд решительно осудил убийство в Анкаре. В ОБСЕ преступление назвали «гнусным терактом». С осуждением произошедшего выступила ООН. Во всемирной организации заявили, что нападению на российского дипломата не может быть оправдания.

Мэр Анкары Мелих Гегчек считает, что убийство Карлова совершено с целью нанести вред российско-турецким отношениям. «За нападением могут стоять те же преступники, что и за атакой на российский самолет на границе», - цитирует его «Интерфакс». Мэр также предположил, что нападавший мог иметь отношение к группирвке, возглавляемой Фетхулахом Гюлленом.

Российский посол был ранен во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Дипломата госпитализировали, но медики не смогли спасти его.

Нападавший был нейтрализован. Предполагается, что ранее он служил в полиции. Очевидцы утверждают, что он выкрикивал исламистские лозунги.

Ростуризм призвал россиян, находящихся в Турции, избегать мест массового скопления людей, и без необходимости не покидать места проживания.

