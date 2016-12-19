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В мире осудили убийство посла России в Турции

21:43 19.12.2016
Андрей Карлов. Стоп-кадр с видео в YouTube
Андрей Карлов. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Представители мировых держав осудили убийство посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее «подлым убийством» и «трусливым нападением». По его словам, он шокирован случившимся.

Президент Франции Франсуа Олланд решительно осудил убийство в Анкаре. В ОБСЕ преступление назвали «гнусным терактом». С осуждением произошедшего выступила ООН. Во всемирной организации заявили, что нападению на российского дипломата не может быть оправдания.

Мэр Анкары Мелих Гегчек считает, что убийство Карлова совершено с целью нанести вред российско-турецким отношениям. «За нападением могут стоять те же преступники, что и за атакой на российский самолет на границе», - цитирует его «Интерфакс». Мэр также предположил, что нападавший мог иметь отношение к группирвке, возглавляемой Фетхулахом Гюлленом.

Российский посол был ранен во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Дипломата госпитализировали, но медики не смогли спасти его.

Нападавший был нейтрализован. Предполагается, что ранее он служил в полиции. Очевидцы утверждают, что он выкрикивал исламистские лозунги.

Ростуризм призвал россиян, находящихся в Турции, избегать мест массового скопления людей, и без необходимости не покидать места проживания.
 

Темы: Россия, Турция, Происшествия в мире, Резонансные убийства и покушения в мире, Посольства и консульства в мире
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Комментарии читателей
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20.12.2016, 00:42
Skeptik

Ерунда, подумаешь, пришиблли чиновника бюрократа!
Жалко простых людей солдат
а этих?
20.12.2016, 00:37
Зоя

Постольку поскольку убийцу российского посла не взяли с поличным, а застрелили, можно сделать вывод - Российского посла убили турецкие власти во главе с Эрдоганом.
Это известный прием - убить убийцу и тогда "концы в воду", заказчика найти не можем.
20.12.2016, 00:32
Ужасный день ужасного времени

Поневоле вспомнишь уважаемого Леонида Ильича Брежнева и его, не раз сказанные слова, о гримасах капитализма.
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