Андрей Паршев: «В США идет революция во главе с миллиардером»

Налицо раскол в экономическом истеблишменте США

Сегодня в США состоится голосование коллегии выборщиков. Коллегия имеет формальное право не утвердить Дональда Трампа на посту главы государства. Что же произойдет сейчас?

На вопрос портала KM.RU отвечает автор книги «Почему Америка наступает» Андрей Паршев.

-Сейчас ведется бешеная кампания давления на выборщиков, чтобы они не голосовали за Трампа. 99% СМИ и почти весь государственный аппарат - против него. Выдвинуты совершенно абсурдные обвинения, что Трампу якобы помогали русские. С обвинениями выступают отнюдь не политические маргиналы, а руководители крупнейших разведслужб США. Ясно, что цель заключается в делегитимизации Трампа.

Сама система выборщиков неглупая. Надо же учитывать, что США это союз государств, поэтому ключевым является не общее число голосов по стране, а голоса в каждом отдельном штате. Тем не менее, выборщики формально могут голосовать не так как большинство в их штате, хотя это поставит крест на политической карьере такого человека. Один выборщик от Техаса публично объявил, что он поддержит другого республиканского кандидата.

В чем тут дело? В Америке идет революция со всеми составляющими. Возглавляет революцию Трамп, а силы контрреволюции ему противостоят. Конечно, трудно представить миллиардера в качестве лидера революции, но и такое случается. Противостояние ведется по линии «национальные капиталисты против капиталистов-глобалистов», зарабатывающих деньги на мировой торговле.

И вот сейчас американские спецслужбы и правящий аппарат почти в полном составе пытаются воспрепятствовать избранию Трампа. Они используют весь инструментарий, который мы видели на примере других стран.

Так, например, после первого подсчета голосов выяснилось, что у Трампа и Клинтон практически равная поддержка избирателей. Перевес Клинтон составлял лишь несколько тысяч человек. А потом дополнительные пересчеты стали давать ей все более уверенный перевес, и дошло до того, что у Клинтон теперь на 3 млн больше голосов. Где раньше все эти неучтенные голоса хранились, и почему вдруг все они оказались за противника Трампа?

Мне очевидно, что мобилизовали административный ресурс демократов в густонаселенных штатах. Единой системы учета избирателей в США нет, а это прерогатива штатов. Есть даже возможность негражданам США проголосовать. При наличии водительских прав и домашнего адреса существует способ все же проголосовать негражданину.

Все же, я думаю, Трамп станет президентом, необходимое количество выборщиков отдаст свои голоса за него, а потом Конгресс утвердит итоги голосования, поскольку там у республиканцев большинство. Однако полагаю, дело не кончится выборной процедурой, и транснациональный консорциум способен в итоге одержать верх над американским местным производителем. Напоследок напомню, что в США - революция. а революции чреваты гражданской войной.

Интервью подготовил Дионис Каптарь

