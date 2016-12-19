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В Сирии погиб командир батальона российских десантников

11:03 19.12.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

В Сирии погиб командир десантно-штурмового батальона майор Санал Санчиров. Его похороны состоялись 13 декабря в поселке Яшкуль в Калмыкии. Информацию о гибели военного «Медузе» подтвердили в администрации поселка.

Первые сообщения о том, что в Сирии погиб командир российских десантников, появились в соцсетях 12 декабря. Подтверждения этих сведений не было. Министерство обороны России никак не комментировало их.

Майор Санчиров служил в войсковой части 74507. Это 56-я отдельная десантно-штурмовая бригада, дислоцированная в городе Камышин в Волгоградской области.

При каких именно обстоятельствах погиб майор, неизвестно.

Российская военная операция в Сирии продолжается с 30 сентября 2015 года. Официально подтверждена информация о гибели 23 российских военнослужащих.

16 декабря стало известно, что первый российский военный погиб в Сирии в первые же сутки после начала операции. На официальном сайте администрации Нальчика появилось сообщение о том, что сержант Эдуард Сокуров посмертно награжден медалью «За отвагу». Вскоре заметка была удалена (сохраненная копия).

Темы: Армия и обороноспособность России, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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19.12.2016, 18:37
Гость: Туся

А парня жаль...
19.12.2016, 18:36
Гость: Туся

Как Вы думаете, почему на территории США столько лет не было войны?
19.12.2016, 18:36
Гость: Изя

Если не доходит, для чего нужна Сирия - лучше не доламывайте её дурными догадками...
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