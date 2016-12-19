В Анкаре совершено покушение на посла России в Турции

На посла России в Турции Андрея Карлова совершено покушение в Анкаре. Дипломат госпитализирован с огнестрельным ранением, об этом сообщает издание Hurriet.

Инцидент произошел в Галерее современного искусства. Карлов принимал участие в открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Дипломат заканчивал свою речь, когда неизвестный выстрелил ему в спину, уточняет ТАСС.

В МИД России факт нападения на посла подтвердили. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что в связи с инцидентом последует официальное заявление.

О происшествии информирован президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. В связи с инцидентом он проведет совещание с руководителями спецслужб.

