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В Анкаре совершено покушение на посла России в Турции

19:55 19.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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На посла России в Турции Андрея Карлова совершено покушение в Анкаре. Дипломат госпитализирован с огнестрельным ранением, об этом сообщает издание Hurriet.

Инцидент произошел в Галерее современного искусства. Карлов принимал участие в открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Дипломат заканчивал свою речь, когда неизвестный выстрелил ему в спину, уточняет ТАСС.

В МИД России факт нападения на посла подтвердили. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что в связи с инцидентом последует официальное заявление.

О происшествии информирован президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. В связи с инцидентом он проведет совещание с руководителями спецслужб.
 

Темы: Россия, Турция, Происшествия в мире, Посольства и консульства в мире, Министерство иностранных дел РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.12.2016, 20:55
уточнение

За Боинг не мстят,они сами его сбили,или по их команде,с их согласия,назовите,как угодно.Понятно,в этом никто не сознается,но и сомнений быть не должно.Сейчас ко всем подобным случаям надо подойти "по-новому".Типа,нужно ли было покойному Каддафи организовывать теракт,взрыв борта над Локкерби?Скорее всего,нет,только если сумасшедший.Случайно ли был сбит иранский Аэробус американским крейсером в тер.водах Ирана?Вопрос.
19.12.2016, 20:52
В Турцию

ни ногой. Уж, если посла не уберегли, кто же о простых смертных побеспокоится...
19.12.2016, 20:42
Олег Снегов

Какому идиоту из начальников TV пришла,в так называемую голову,мысль беспрестанно показывать кадры расстрела посла?.Ни совести,ни такта ни профессионализма голый натураль.Из трагедии слепили реалити ШОУ.Хоть бы семью пожалели.
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