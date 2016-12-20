Карлова убили, чтобы поссорить Россию и Турцию. ВИДЕО

«Мы должны знать, кто направлял руку убийцы»: эти слова Путина выражают общее мнение всех в России

Убийство российского посла в Турции – чрезвычайное событие, в истории российской дипломатии подобные случаи можно перечислить на пальцах одной руки. Но как причина убийства, так и цель убийц уже понятны.

Фото с сайта krasnodarvseti.ru

«Совершённое преступление - это провокация, направленная на срыв нормализации турецко-российских отношений и на срыв мирного процесса в Сирии» - так охарактеризовал президент России убийство нашего посла в Анкаре.

Владимир Путин сказал, что на убийство необходимо ответить усилением борьбы с терроризмом и пообещал, что «бандиты это на себе почувствуют». Президент также сообщил, что в Турцию отправится группа наших следователей, которая примет участие в расследовании – «мы должны знать, кто направлял руку убийцы».

При этом уже сейчас можно сказать если не кто, то что именно убило Карлова.

Посла России в Турции Андрея Карлова убила «атмосфера ненависти» - такое выражение очень любили несколько лет назад внутрироссийские противники Путина. Они обвиняли президента в том, что он создает в стране атмосферу, которая якобы убивает «оппозиционеров». Хотя Путин лишь помогал стране и людям вернуть уверенность в своих силах, обрести самоуважение, стать сильнее. А это автоматически приводило к тому, что профессиональные «уничижители» всего русского оказывались в безвоздушном пространстве, начинали задыхаться от презрения, с которым к ним относился народ.

В убийстве Карлова тоже «виноват» Путин – потому что он делает все для усиления позиций России и в мире в целом, и на Ближнем Востоке. А чем сильнее Россия, тем больше она мешает планам «хозяев миропорядка». Сирийская операция вслед за Крымом стала тем рубиконом, перейдя который Россия оказалась в центре внимания всех главных противоборствующих в мире сил – и из нашей страны стали лепить «империю зла», а из Путина «нового Гитлера». Западные СМИ изображают Россию главной угрозой миру и агрессором – причем, одновременно пугая нами и Европу, и Азию. В частности, и исламский мир – вот, мол, Россия убивает мусульман в Сирии, бомбит невинных женщин и детей, позор, ужас.

То, что именно Запад разжег тот адский пожар, который Россия пытается сейчас хотя бы уменьшить, никого из русофобов не волнует. Уже веками играя на внутриисламских противоречиях, Запад одновременно пытается и отвести от себя подозрения, и помешать укреплению позиций России в исламском мире. «Атмосфера ненависти» к России - важный инструмент геополитической борьбы. И, как видим, не только пропагандистский.

Потому что эта атмосфера действительно убивает, и 19 декабря Андрей Карлов стал ее жертвой. Весьма вероятно, что 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший нашего посла, принадлежал не к «братьям-мусульманам», а был и гюленистом, и частью большого тайного заговора, чьи нити тянутся за границы Турции, в ложи или разведки. Это, правда, еще нужно доказать. Но даже если сразу не будет найдено весомых доказательств, никто не отменял принцип «кому выгодно».

И что совершенно точно было среди мотивов Алтынташа, так это желание отомстить России, которая, как он кричал, «убивает невинных людей» в Алеппо. То есть Алтынташ видел в России исчадие ада, врага мусульман – он жил в той самой «атмосфере ненависти», которую создали в отношении нашей страны. И чтобы «покарать злодеев», он решил убить посла Андрея Карлова.

Виноваты ли в этом убийстве турецкие власти, президент Эрдоган? Второй за год «удар в спину» - не слишком ли много для отношений двух стран? Если за Су-24 и убитого Олега Пешкова Путин 8 месяцев ждал извинений, то что говорить об убийстве посла, которое раньше приравнивалось практически к объявлению войны?

Нет, Эрдоган не убивал нашего посла, а тон шельмованию России задают не столько турецкие, сколько западные и аффилированные с ними мусульманские СМИ. Турция, напротив, действительно все последние месяцы пытается найти решение сирийской проблемы вместе с Россией – и после Алеппо путь к этому стал проще. Карлова убили, чтобы поссорить Россию и Турцию, чтобы стравить две страны, чтобы сорвать сирийское урегулирование. Метили в посла, чтобы «убить» отношения Путина и Эрдогана.

Хотя, повторюсь, за действиями Алтынташа мог стоять как глобальный заговор, так и локальное действие одной из исламистских групп, желавших «просто» отомстить России – но сейчас важно как то, кто стоял за убийством, так и то, как будут использовать его последствия.

Выяснение того, кто стоял за терактом, будет долгим, а вот реагировать на его последствия нужно уже сейчас. Что будет делать Россия?

Продолжать идти тем же курсом, которым и шла: в частности, вести дело к завершению сирийской войны. Трехсторонние переговоры России, Турции и Ирана, накануне первого раунда которых и был убит Карлов, станут серьезным шагом в сторону сирийского урегулирования. Тегеран и Москва союзники в Сирии. Если с Турцией удастся договориться о взаимоприемлимых вариантах решении «халифатской» и курдской проблем, то «принуждение к перемирию» займет всего несколько месяцев.

Вполне вероятная причастность к убийству Карлова гюленистов и – через них – западных спецслужб ничего принципиально не меняет в российской геополитической стратегии. «Нам объявили войну!» - да, но вот только произошло это не с убийством Карлова, а гораздо раньше. И эта война объявлена нам не США, а силой гораздо более мощной. И, по «странному» совпадению, как раз сейчас для этой силы главную проблему представляет не Россия, а Дональд Трамп. Если завтра убьют Трампа – тоже будем США обвинять?

Кстати, и Эрдогана, и Путина, и Трампа объединяет то, что они категорически не устраивают наднациональную глобальную элиту. Атлантическую по форме, глобалистскую по содержанию. И если Эрдогана недавно пытались свергнуть, Трампа пытались не пустить к власти, то до Путина руки дотянутся коротки. Вот и отыгрываются на его посланнике, который представляет не только державу, но и ее главу.

Убийство Карлова – подлое, провокационное и наглое. Россия не только покарает тех, кто вдохновлял убийцу, но и не даст нашим врагам ни одного шанса сорвать тот курс, который так их злит и бесит.