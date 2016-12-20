Наезд на людей на рождественской ярмарке в Берлине, унесший жизни 12 человек, был совершен намеренно

Грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку и въехал в толпу в Берлине. По данным на 8.00 мск 20 декабря, погибли 12 человек, 48 находятся в больнице. Водитель грузовика попытался сбежать, но был арестован через несколько минут. Пассажир автомобиля скончался на месте.

Автомобили полиции и скорой помощи у церкви Кайзера Вильгельма на Брайтшайдплац в Берлине © РИА Новости, Николай Филяков

Вечером в понедельник, 19 декабря, грузовик врезался в толпу на популярном в Берлине рождественском рынке. Ярмарка находится на площади Брайтшайдплац у метро Zoologischer Garten рядом с Мемориальной церковью кайзера Вильгельма.

Как сообщает Эмма Раштон, ставшая свидетельницей происшествия, «грузовик буквально смял людей».

«Мы наслаждались рождественской иллюминацией, когда услышали громкий хлопок. Уже собирались вставать со своих мест, когда увидели, как свет огней слева погас. Удалось увидеть, как верхушка грузовика пронеслась сквозь все торговые киоски, врезаясь в людей», — рассказала она CNN.

Лежащие люди истекали кровью, киоск, где продавали глинтвейн, был разнесен в щепки.

Грузовик, по словам посетителей, даже не попытался снизить скорость и врезался в толпу на скорости примерно 60 км/ч.

Машина проехала еще 50 м, прежде чем полностью остановилась, добавляет Al Jazeera очевидец Йан Холлитцер. «Это было поистине ужасно, я видел людей, которых сбивал грузовик, и людей, оказавшихся под колесами грузовика. Скажу вам, это то, что вы точно не хотели бы увидеть сами», — рассказал он.

Холлитцер уточнил, что грузовик двигался очень быстро по пешеходной зоне.

Полиция Берлина считает, что наезд грузовика на толпу людей на рождественском рынке в Берлине был совершен намеренно. Об этом она заявила в твиттере.

«Наши исследователи полагают, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественском рынке на Брайтшайдплатц», — говорится в сообщении.

Очевидцы также сообщают, что слышали звук взрыва в момент наезда или вскоре после него, однако официальных подтверждений этой информации нет. Майк Фокс сказал агентству Associated Press, что грузовик пронесся на расстоянии 3 м от него.

Автомобиль остановился в самом сердце ярмарки, прямо перед рождественской елью, смяв праздничную сцену и новогодние декорации так, что спасатели даже не сразу смогли получить доступ к пострадавшим, некоторые из которых оказались зажатыми в ловушке из конструкций.

По предварительным данным, жертвами наезда грузовика стали не менее 12 человек, еще 48 получили ранения, в основном тяжелые.

Издание Bild уточняет, что водитель грузовика пробежал несколько десятков метров в сторону Тиргартена и был арестован. Берлинский журналист отмечает, что злоумышленник успел добраться до одного из самых знаковых монументов города — колонны Победы. Пассажир грузовика погиб на месте.

Рядом с ярмаркой нет автомобильных дорог, откуда могла бы случайно съехать машина, добавляют свидетели происшествия. По данным Berliner Morgenpost, грузовик направился на место происшествия с пересечения улиц Kantstraße и Budapester Straße.

Про сам 7,5-тонный грузовик известно, что он имел номера польского города Гданьска, но полиция не исключает, что они могли быть поддельными. Между тем СМИ цитируют представителя польской транспортной компании, который говорит, что связь с водителем была потеряна в 16.00 понедельника.

Именно в это время водитель, который должен был доставить в этот день груз в Берлин, в последний раз говорил со своей женой. Представитель компании затруднился уточнить, совпадает ли личность их сотрудника и человека, протаранившего толпу. Однако в транспортной компании предположили, что их сотрудник был «либо оглушен злоумышленником, либо грузовик угнали».

Представитель компании — собственника грузовика также не исключил, что водитель мог быть двоюродным братом сотрудника, для которого тот был готов пойти на угон автомобиля, пишет Газета.RU.

Берлинская полиция призвала горожан «сидеть дома и не распространять непроверенные слухи». Кроме того, местные правоохранительные органы попросили не выкладывать видео с места происшествия в интернет, чтобы защитить других. Ряд СМИ сообщает, что в полиции назвали случившееся терактом.

Отметим, что 21 ноября Госдеп США предупредил американцев, собирающихся в Европу, насчет возможных терактов на рождественских рынках.

«Граждане США должны с особой осторожностью посещать рождественские фестивали, праздничные мероприятия и уличные ярмарки, — говорится в заявлении. — Срок предупреждения истекает 20 февраля 2017 года. Есть основания полагать, что ИГ (организация запрещена в РФ и ряде других стран) и связанные с ней структуры продолжают планировать теракты в Европе, фокусируясь на предстоящих праздниках».

Трагедия в Берлине вызывает прямые ассоциации с недавним терактом во французской Ницце. Напомним, там вечером 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии, грузовой автомобиль на скорости 60–70 км/ч врезался в толпу людей, гулявших по Английской набережной.

Грузовик проехал примерно 2 км, прежде чем был остановлен. Затем водитель вышел из фургона и начал стрелять по толпе из пистолета. Злоумышленник был ликвидирован в перестрелке с полицией. Жертвами теракта стали более 80 человек.