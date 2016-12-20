Командир российских десантников погиб при наступлении ИГ на Пальмиру

Уроженец Калмыкии, командир десантно-штурмового батальона майор Санал Санчиров погиб 8 декабря в районе Пальмиры. Об этом говорится в свидетельстве о смерти, выданном родственникам, сообщила «Коммерсанту» сестра погибшего Любовь Санчирова.

По данным источника издания, 8 декабря к Пальмире, на которую наступали боевики «Исламского государства», на помощь сирийским правительственным войскам были экстренно переброшены российские военные, включая майора Санчирова.

Попав на передовую, рассказал источник «Коммерсанта», Санчиров и несколько его сослуживцев вступили в бой с террористами, однако попали под минометный обстрел. Санчиров погиб, несколько его сослуживцев получили ранения.

«В свидетельстве о смерти, которое нам привезли из части, сказано, что он погиб на территории Сирийской Арабской Республики в городе Пальмира, — говорит она.— Шел бой, они попали под минометный обстрел. Нам сказали, что несколько его сослуживцев получили в том бою ранения, они сейчас находятся в госпиталях».

Майор Санал Санчиров, погибший в Сирии, был похоронен в его родном поселке Яшкуль в Калмыкии 13 декабря. 19 декабря факт похорон Санчирова подтвердили в администрации поселка.

Первые сообщения о гибели Санчирова в Сирии появились в соцсетях 12 декабря. Обстоятельства смерти майора не раскрывались. Минобороны РФ гибель Санчирова пока официально не прокомментировало.

Город Пальмира в марте 2016 года был освобожден от боевиков «Исламского государства». ВВС России, как сообщало Минобороны РФ, оказывали поддержку с воздуха сирийским правительственным войскам при боях за Пальмиру.

8 декабря сообщалось, что боевики ИГ начали новое наступление на Пальмиру. К 11 декабря город перешел под их контроль.