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Командир российских десантников погиб при наступлении ИГ на Пальмиру

14:07 20.12.2016
Фото с сайта inosmi.ru
Фото с сайта inosmi.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Уроженец Калмыкии, командир десантно-штурмового батальона майор Санал Санчиров погиб 8 декабря в районе Пальмиры. Об этом говорится в свидетельстве о смерти, выданном родственникам, сообщила «Коммерсанту» сестра погибшего Любовь Санчирова.

По данным источника издания, 8 декабря к Пальмире, на которую наступали боевики «Исламского государства», на помощь сирийским правительственным войскам были экстренно переброшены российские военные, включая майора Санчирова.

Попав на передовую, рассказал источник «Коммерсанта», Санчиров и несколько его сослуживцев вступили в бой с террористами, однако попали под минометный обстрел. Санчиров погиб, несколько его сослуживцев получили ранения.

«В свидетельстве о смерти, которое нам привезли из части, сказано, что он погиб на территории Сирийской Арабской Республики в городе Пальмира, — говорит она.— Шел бой, они попали под минометный обстрел. Нам сказали, что несколько его сослуживцев получили в том бою ранения, они сейчас находятся в госпиталях».

Майор Санал Санчиров, погибший в Сирии, был похоронен в его родном поселке Яшкуль в Калмыкии 13 декабря. 19 декабря факт похорон Санчирова подтвердили в администрации поселка.

Первые сообщения о гибели Санчирова в Сирии появились в соцсетях 12 декабря. Обстоятельства смерти майора не раскрывались. Минобороны РФ гибель Санчирова пока официально не прокомментировало.

Город Пальмира в марте 2016 года был освобожден от боевиков «Исламского государства». ВВС России, как сообщало Минобороны РФ, оказывали поддержку с воздуха сирийским правительственным войскам при боях за Пальмиру.

8 декабря сообщалось, что боевики ИГ начали новое наступление на Пальмиру. К 11 декабря город перешел под их контроль.

Темы: Сирия, Армия и обороноспособность России, Исламистские экстремисты и террористы, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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20.12.2016, 18:08
Гость: Остап

Асад и его сброд воевать не будут. Задача Асада- втянуть Россию в полномасштабную войну, с участием сухопутных и бронетанковых сил, как в Афгане, с тысячами цинковых гробов. Асад играет с американцами на одну руку. Рецепт один раз сработал, почему не попробовать еще раз?
20.12.2016, 17:39
Гость: ed

а нехер шастать
20.12.2016, 16:52
Гость: ага

удивительно, переброска такого количества бандитов к Пальмире оказалась незамеченной.
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