Путина назвали кандидатом на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин достоин Нобелевской премии мира. Об этом заявил Глава французского «Центра политических и международных отношений» (CFPA) Фабьен Боссар, передает РИА Новости.

Он сообщил, что официально представил кандидатуру российского лидера в Нобелевский комитет, отметив его миротворческие усилия. Боссар выразил надежду, что его поддержат другие политики и эксперты.

«Я думаю, что президент Путин ее заслужил. Он, единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом», - цитирует агентство Боссара.

Глава CFPA считает, что нанесение авиаударов по террористам в Сирии не должно стать препятствием для получения Путиным премии. Он напомнил, что президент США Барак Обама был награжден во время присутствия американских военных на территории Ирака.

В нынешнем году премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Таким образом были отмечены его усилия по прекращению гражданской войны в стране, которая длилась более полувека.

