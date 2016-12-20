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Путина назвали кандидатом на Нобелевскую премию мира

19:42 20.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин достоин Нобелевской премии мира. Об этом заявил Глава французского «Центра политических и международных отношений» (CFPA) Фабьен Боссар, передает РИА Новости.

Он сообщил, что официально представил кандидатуру российского лидера в Нобелевский комитет, отметив его миротворческие усилия. Боссар выразил надежду, что его поддержат другие политики и эксперты.

«Я думаю, что президент Путин ее заслужил. Он, единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом», - цитирует агентство Боссара.

Глава CFPA считает, что нанесение авиаударов по террористам в Сирии не должно стать препятствием для получения Путиным премии. Он напомнил, что президент США Барак Обама был награжден во время присутствия американских военных на территории Ирака.

В нынешнем году премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Таким образом были отмечены его усилия по прекращению гражданской войны в стране, которая длилась более полувека.
 

Темы: Нобелевская премия и ее лауреаты, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.12.2016, 22:18
Гость: сколько эмоций как у барышни

Какую войну начал Горбачев? В Афганистан советские войска Брежнев ввел вообще-то голубчик,так Леня начал войну в Афгане . На Сирии и Россия зарабатывает и испытывает в Сирии свое оружие . А ты как барышня веришь в платоническую любовь.
20.12.2016, 22:15
Гость: подожди Иван

Обаму еще лишат Нобелевской премии мира.
20.12.2016, 22:14
Гость: кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку

Чтож там великого? Типичный средненький политик,плюс недальновидный .
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