Выставочный зал в Анкаре назовут в честь погибшего посла РФ

Выставочный зал в Центре современного искусства, в котором было совершено покушение на посла России в Турции Андрея Карлова, будет назван в его честь. Об этом заявили в мэрии Анкары, сообщает ТАСС.

Кроме того, по словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, именем Карлова будет названа улица, на которой находится посольство РФ.

Турецкие власти предполагают, что у убийцы российского дипломата могли быть сообщники, передает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника, имя которого не называется. По его словам, убийство было тщательно спланировано и в его подготовке был задействован не один человек.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что убийство Карлова причиняет России особую боль. Он также поручил спецслужбам принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российских учреждений за пределами страны и их сотрудников.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, сообщил, что российская оперативно-следственная группа, которая будет участвовать в расследовании преступления, уже прибыла в турецкую столицу.

Посол России в Турции был застрелен 19 декабря во время открытия фотовыставки в Анкаре. Его убийцей называют полицейского Мевлюта Алтынташа, который был убит на месте преступления сотрудниками сил безопасности. В Москве произошедшее расценили как теракт.

