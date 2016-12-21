Майдан в Польше: покупайте только лицензионные версии, остерегайтесь подделок...

Самое напряженное за последние 25 лет политическое противостояние в польском обществе сходит на нет

Польская оппозиция широко замахнулась, но в последний момент резко замедлилась и лишь слегка толкнула своих оппонентов из партии власти. Польская власть грозно надула щеки, а потом вдруг выпустила воздух и улыбнулась тем, кто их жестко критиковал. Улыбнулась, если честно, весьма неискренне, но сам факт...

Самое напряженное за последнюю четверть столетия политическое противостояние в польском обществе, которому прочили перспективу полноценной цветной революции, пока что понемногу сходит на нет. Как же так вышло?

Больше года в Польше продолжается торжество правых консерваторов. Осенью 2015 года на берегах Вислы произошло то, чего не случалось долгие годы. Католико-националистическая партия "Право и солидарность" просто разгромила всех своих конкурентов на парламентских выборах, набрав голосов достаточно для того, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Незадолго до этого, в мае 2015-го, представитель "ПиС" Анджей Дуда уверенно победил на президентских выборах.

Нужно сказать, что представители "Права и солидарности" сразу же активно занялись исполнением своих предвыборных обещаний. Пенсионный возраст в стране снизили с 67 лет до 65-ти для мужчин и 60-ти - для женщин. Правительство оказывает серьезную финансовую поддержку семьям с детьми. "Волынскую резню" польские парламентарии официально признали геноцидом. Власти оказывают всестороннюю поддержку католической церкви и патриотическим организациям. В ближайшем будущем в польских школах будет меньше естествознания и больше национальной истории.

В последнее время политико-правовой прессинг консерваторов на либералов в Польше стал еще сильнее. Правые парламентарии фактически переподчинили себе конституционный суд, заговорили об ужесточении наказания за проведение абортов (в стране они в принципе запрещены) и решили запретить журналистам свободно передвигаться по зданию сейма. Кроме того, партия власти начала повышать налоги в секторах экономики, традиционно поддерживающих либералов, в частности, в кредитно-финансовой сфере.

Понятно, что последнее было для оппозиции наиболее болезненным ударом, но защита кошельков банкиров, спонсирующих либералов - не самый лучший повод для того, чтобы вывести людей на улицы. То ли дело журналисты, являющиеся благодаря романтическому ореолу родом из 1980-х "священными коровами" польского общества.

Прекрасным фоном для выступлений стала жесткая критика официальной Варшавы со стороны Европарламента и Еврокомиссии, спровоцированная одним из лидеров польских либералов в руководстве ЕС Дональдом Туском (и председателем Европейского Совета).

Брюссель выразил свое негодование по поводу ограничения полномочий польского конституционного суда и даже пригрозил лишить Варшаву права голоса в Евросовете. Сама постановка вопроса абсурдна, так как никаких нормативных актов, говорящих о том, что может, а что не может "правильный" европейский конституционный суд, в ЕС нет. Но политики, если нужно, блестяще играют на эмоциях. И у Туска в этот раз все получилось.

Дальше все разыгрывалось как по нотам. Журналист делает фотографию депутата сейма, сидевшей в сессионном зале босиком. Корреспондента лишают аккредитации, а парламентарии поднимают вопрос ужесточения правил пребывания сотрудников СМИ в главном законодательном органе страны.

Оппозиционеры в ответ устраивают в сессионном зале акцию протеста и блокируют трибуну — видимо, "по чистой случайности" непосредственно перед началом голосования за бюджет. Депутаты большинства принимают решение заседать не в сессионном, а в колонном зале парламента, и это в совокупности с "журналистской историей" вызывает гнев либеральной общественности.

Под эгидой организации "Комитет защиты демократии" под стенами сейма собирается многочисленный митинг, его участники пытаются прорваться в здание парламента, начинаются стычки. Оппозиция сутки продолжает сидеть в сессионном зале. Перед сеймом, словно по волшебству возникает сцена, начинают раздавать бутерброды. В общем, классика. "Активисты" пытаются заблокировать машины руководителей парламента и правительства, полиции приходится применить силу и спецсредства. Что характерно, никто в мире даже не думает это осудить...

Из лагеря оппозиции раздаются голоса, требующие отставки руководства страны, но власть спокойно пропускает все это мимо ушей. Единственная принципиальная уступка, на которую идет официальная Варшава - это обещание президента Дуды смягчить регламент работы СМИ в парламенте. Нормативные акты, вызвавшие протесты, будут обсуждать в сейме уже в январе 2017-го.

В общем, кризис еще не миновал полностью, но накал страстей в Варшаве - уже не тот. Шансы на переворот - невысоки, а первые лица Польши чувствуют себя достаточно уверенно. В чем же дело?

Во-первых, за время пребывания у власти партия "ПиС" не растратила своей популярности. Судя по данным социологов, сегодня за нее готово проголосовать примерно такое же количество людей, как и свыше года назад. Соответственно, повторные выборы могут ничего не решить, и в оппозиции это прекрасно понимают.

Во-вторых, существующий в Польше режим - не тот, который могли бы опрокинуть при помощи цветной революции. Несмотря на всю свою консервативность, польские власти настроены вполне себе проамерикански и антироссийски. У оппозиции - более тесные, чем у власти, отношения с еэсовскими бюрократами. Но такое, чтобы европейские либералы организовывали цветные революции против режимов, ориентированных на Вашингтон, никому на Западе не приснится даже в страшном сне. Тем более, что на фоне ультраправых и откровенно людоедских режимов, которых американцы поддерживали в свое время в Европе, Латинской Америке и Африке, варшавские консерваторы - настоящие агнцы...

В общем, чтобы организовать Майдан, нужно покупать лицензию у правообладателей в Вашингтоне, а это - определенно не тот случай. Прямо на фоне внутреннего кризиса официальная Варшава сделала целый ряд антироссийских заявлений и инициировала блокирование поставок российского газа в ЕС с использованием возможности газопровода OPAL. Кто же их после этого в обиду-то даст?

Тем более, если прессинг из Брюсселя усилится, Польша может последовать примеру Великобритании и инициировать выход из Евросоюза со всеми вложенными в них европейскими миллиардами, а это будет ох как обидно.

Что может означать политическая возня в Варшаве для России? По большому счету, ничего особенного. Две ведущие политическим силы Польши настроены откровенно антироссийски. Пророссийские силы разобщены и являются совершенно непопулярными. В любом случае, с транспортировкой газа нас будут нервировать и свою территорию под американские военные базы будут предоставлять...

А вот для Украины все куда сложнее. Что "Гражданская платформа", что "ПиС" номинально киевский режим поддерживают (как минимум, по принципу "враг моего врага - мой друг"). Однако правые консерваторы Украину "равноценным партнером" категорически не видят. Они требуют от Киева осуждения бандеровцев (а это для режима, опирающегося на радикалов, равноценно самоубийству).

Более того, многие сторонники правых мечтают о возвращении Польше территории Западной Украины и требуют убрать из Польши украинских "заробитчан", количество которых уже перевалило за миллион человек.

С людьми Туска Киеву было бы договариваться гораздо проще, но активная поддержка польской оппозиции может быть для Киева чревата полным прекращением нормальных отношений с официальной Варшавой, в условиях когда смена власти может произойти ох как нескоро...

Для европейских либералов сегодняшняя Польша - мощный раздражающий фактор. Сложно объяснить собственному ультрасвободному электорату, почему в части ЕС запрещены однополые браки и категорически не приветствуются проявления феминизма. Польский пример может служить делу консолидации европейских правых. Но все равно для "западников" - это меньшее из зол.

В отличие от французского "Национального фронта", немецкой "Альтернативы для Германии", австрийской "Свободы" и других консервативных движений, "ПиС" - это правые, ориентированные на евроатлантическую интеграцию... Разгроми "ПиС" - и ей на смену придут правые вроде НФ, и тогда положение ЕС и НАТО станет совсем тоскливым. "ПиС" же вполне управляем, и если что не так, его всегда могут одернуть из Вашингтона.

В общем, кто-то попугал польские власти и перестал. Если "ПиС" не начнет предпринимать каких-то резких и не согласованных с партнерами шагов, его, скорее всего, пока оставят в покое. А вот ежели его боссы надумают начать свою игру, тогда можно будет запасаться поп-корном. Зрелище будет весьма занятное.