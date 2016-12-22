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Эрдоган объяснил, почему убийцу посла Карлова не взяли живым

08:50 22.12.2016
Фото с сайта vestikavkaza.ru
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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган объяснил, почему убийцу российского посла Андрея Карлова убили на месте, а не взяли живым. По его словам, это было сделано из опасений, что у нападавшего бомба, пишет МК.

«Сотрудник, который убил террориста, увидел, что тот сделал подозрительное движение рукой, и подумал, что он может достать и бросить бомбу», - рассказал Эрдоган. Он подчеркнул, что расследование проводится совместно с российскими специалистами.

Эрдоган снова отметил, что убивший посла Мевлют Чавушоглу мог быть связан с организацией оппозиционного проповедника Гюлена.

Темы: Турция, Происшествия в мире, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 16:17
Гость: грек

Правильно,ещё "вчера" Эрдоган мечтал и видел себя пашой целого халифата с прихватом не только Сирийских земель и для этого он делал ВСЁ возможное, поставки оружье,не ликвидную нефть,итд. и, не ВОЗМОЖНОЕ сбил "Су"и ни кто не мог его остановить, напротив, помните,его ДРУГАНЫ- поощеряли. Как говорится нет счастье у соседних гос-в да несчастье помогло. Путин ЛИЧНО Эрдогану,помог остаться в живых во время попытки госпереворота в Турции.Вот отсюда всё и началось,кто мог подумать что Иран Турция и Россия за одним столом будет договариваться о ближнем востоке и как покончить с терроризмом....а????????????????
Эрдоган был -ВЫНУЖДЕН следовать за всем "просьбам" России,что ни как не соответствует внутренним убеждения Эрдогана,он готов отказаться да не может, ЖИЗЬЮ обязан Путину, вот и получается, надо что делать и как-то от этой ВСТРЕЧИ отказаться....????
Вот и породили арХитекторы убийство посла России и вину по всем расчётам ВОЗЛОЖИЛИ на Гюлена, в тоже время расчитывали что Кремль рассердится и пойдёт "ДРУГИМ" путем,но не тут то было. Москва даже дипотношения не ПРЕРВАЛА и этим удивила весь мир и организаторов убиства посла Карлова.( замечу, что МЫ знаел очень мало).....
22.12.2016, 14:37
Гость: Володя

Вообще то убийца посла России в Турции никак не Чавушоглу, а всего лишь Алтынташ. Мевлют Чавушоглу - это министр иностранных дел Турецкой Республики. Автор информации перепутал двух Мевлютов (террориста с уважаемым турецким дипломатом, а комментаторы подхватили ошибку). Спекуляции о причастности высшего руководства Турции к данному теракту полагаю крайне ошибочными, ибо данная акция никакого выигрышного шанса Турции в отношении России не дает. Тем более что Россия помогла турецкому руководству справиться с попыткой госпереворота. По аналогии возьмем убийство посла Германии в Советской России графа фон Мирбаха 6 июля 1918 года. Убили левые эсэры, стремившиеся оттеснить большевиков от власти и возобновить войну с Германией. А извиняться пришлось Ленину как Предсовнаркома. А потом в августе пришлось признать в дополнительном к Брестскому договору договоре, что Лифляндия и Эстляндия не будет входить более в состав Российского государства после достижения всеобщего мирного договора. Одним словом, прокол в охране германского посла сыграл свою отрицательную роль. Так и для турецкого руководства придется в чем то идти на уступки.
22.12.2016, 13:24
Гость: Кирилл.

Эрдоган - друг РФ, поэтому он ни в чём не виноват!
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