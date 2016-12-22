Эрдоган объяснил, почему убийцу посла Карлова не взяли живым

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган объяснил, почему убийцу российского посла Андрея Карлова убили на месте, а не взяли живым. По его словам, это было сделано из опасений, что у нападавшего бомба, пишет МК.

«Сотрудник, который убил террориста, увидел, что тот сделал подозрительное движение рукой, и подумал, что он может достать и бросить бомбу», - рассказал Эрдоган. Он подчеркнул, что расследование проводится совместно с российскими специалистами.

Эрдоган снова отметил, что убивший посла Мевлют Чавушоглу мог быть связан с организацией оппозиционного проповедника Гюлена.