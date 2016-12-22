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Дутерте назвал верховного комиссара ООН по правам человека идиотом

19:07 22.12.2016
Родриго Дутерте. Фото с сайта president.gov.ph
Родриго Дутерте. Фото с сайта president.gov.ph
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Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна идиотом. Поводом для этого послужило предложение комиссара провести расследование в отношении Дутерте, передает Reuters.

«Этот парень либо шутник, либо сумасшедший, - заявил филиппинский лидер в эфире местного телевидения. - Вы, чиновники ООН, сидите на своих задницах, и мы платим вам зарплаты. Ты, идиот, не говори мне, что делать... Кто дал тебе право?»

Некоторое время назад Дутерте рассказал, что, будучи мэром города Давао, лично убивал наркоторговцев. По его словам, он хотел подать пример полицейским. Аль-Хссейн сче, что эта часть биографии филиппинского лидера требует тщательного расследования и предложил властям страны провести его.

Дутерте уже не в первый раз позволяет себе столь нелестные высказывания. От него уже досталось многим политикам и официальным лицам, включая президента США Барака Обаму.
 

Темы: Филиппины, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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23.12.2016, 00:14
парацельсу

похоже что он не сыворотку правды принимает а то что у наркоторговцев отнимает И то что он явно не в адеквате -это ясно и понятно Ну а если такой придурок нравится россиянам -это вообще клиника
22.12.2016, 23:15
нетолерантный

хоть кто-то решился назвать вещи своими именами... МОЛОДЕЦ
22.12.2016, 21:29
Кирилл.

Но "самый влиятельный" всё равно не он, а преемник ЕБНа!
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