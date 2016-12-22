«Литовская железная дорога» стала жертвой шпиономании

Бдительные «патриоты» из Сейма Литвы обратили внимание на козловый кран, который «Литовская железная дорога» купила у РФ

Вслед за русскими паровозами бдительные «патриоты» из Сейма Литвы обратили внимание на козловый кран, который «Литовская железная дорога» тоже купила у РФ. Особо кощунственной сделка с россиянами представляется ввиду того, что козловый кран устанавливали на месте готовившихся учений НАТО. Теперь Lietuvos gelezinkeliai может пасть жертвой шпиономании и паранойи литовских политиков.

Фото с сайта ross-mash.ru

Борцы с «рукой Москвы» из Комитета национальной безопасности и обороны литовского Сейма не сбавляют набранных темпов. Их «крестовый поход» против «Литовской железной дороги» продолжается.

Если на прошлой неделе сеймунасы озаботились покупкой ЛЖД локомотивов у российского «Трансмашхолдинга», то на этой неделе вскрылась «зрада» ещё похлеще. Государственный железнодорожный монополист купил у русских… козловый кран! Который и был установлен на вокзале населённого пункта Шяштокай Лаздийского района Литвы.

Соглашение между «Литовской железной дорогой» и калининградским акционерным обществом «Балткран» было заключено летом прошлого года. Работы по установке в Шяштокае козлового крана проводились, согласно контракту, в течение года после подписания соглашения.

Одновременно с монтажными работами по установке крана в Литве шла подготовка к учениям НАТО, и на вокзале в Шяштокае велись работы по погрузке / выгрузке военной техники, вооружений и амуниции. Совпадение? Депутаты Сейма так не думают.

«В Шяштокае установлено оборудование, компьютерные и другие поломки которого теоретически могут устранять и из Калининграда. Будут ли устранять тогда, когда будут выгружать оборудование союзников для защиты национальной безопасности? По сути, такие технические возможности крана позволяют России контролировать темп разгрузочных работ», – говорит депутат Сейма, консерватор Арвидас Анушаускас.

Тут же приводятся показания бдительного местного жителя, зорко выискивающего на территории родного края вражьих шпионов. «В маленьком городке, таком как Шяштокай, не секрет был, что в городе полно американцев с военной техникой. Не только дети, но и взрослые шли на неё посмотреть, – заявил интернет-порталу DELFI безвестный мастер с вокзала в Шяштокае. – Только вот наших детей, которые хотели сфотографироваться на фоне техники, военные прогоняли, говорили, что нельзя. Тогда мы и удивились: детей гоняют, а за ними с высоты наблюдает какой десяток российских агентов – и это никому не мешает».

Похоже, за «Литовскую железную дорогу» решили взяться всерьёз, и теперь усиленно копают под её начальство, обставляя это как борьбу с «русской угрозой».

Аргументы, которые приводят борцы с «экономической пятой колонной», откровенно параноидальны и нелепы. В случае с локомотивами «Трансмашхолдинга» подчёркивалось, что один из акционеров российского концерна является в то же время акционером «Калашникова». В случае с козловым краном указывается на то, что АО «Балткран» принадлежит кавалеру ордена Дружбы РФ, почётному гражданину Калининградской области Олегу Ермолаеву.

И что, спросите вы? А то самое – ответят вам литовские сеймунасы. Компания «Балткран» напрямую подчиняется Администрации Президента России Владимира Путина. С чего в Литве это взяли? Там думают, что Путин, как и положено Тёмному Властелину, контролирует всё, включая установку козлового крана в богом забытой литовской дыре? Или человек, имеющий орден Дружбы, автоматически становится сотрудником Администрации Президента РФ?

В таком случае Вильнюсу надо заблаговременно разорвать дипотношения с США, учитывая российский орден Дружбы нового главы Госдепа Рекса Тиллерсона и «неприемлемые» пророссийские высказывания нового президента Дональда Трампа.

Красной чертой в расследованиях сеймовских патриотов против Lietuvos gelezinkeliai проходит тема санкций против России. В то время, когда Литовская Республика сама терпит и всех союзников по НАТО и Евросоюзу убеждает терпеть за «святое дело» «санкционной войны», литовская государственная компания дерзостно покупает в России паровозы и козловые краны. Вместо того чтобы, понимаешь, проявлять демократическую солидарность, привечают в Литве засланный администрацией Путина кран, за которым неизвестно кто сидит!

Но подлинный масштаб литовской трагедии начинаешь осознавать, когда выясняется, что АО «Балткран» в разных своих ипостасях обслуживало железнодорожный вокзал в Шяштокае уже почти 30 лет – устанавливало краны, отвечало за их функционирование, исправляло неполадки и обучало работе с техникой железнодорожный персонал.

Получается, что в самом сердце Литвы десятилетиями формировалось осиное гнездо из нашпигованных шпионами-компьютерами козловых кранов и сидящих за ними козлов-операторов, которые под видом трёхэтажного мата гнали шифрованные радиограммы в Центр. Слава богу, что это шпионское кубло удалось наконец накрыть и обезвредить!

Но стоит ли останавливаться на полумерах?

Раз уж взялись бороться с «рукой Москвы», то нужно запрещать всю «Литовскую железную дорогу», которая, вопреки принципиальной позиции литовского руководства и санкциям против России, упорно перевозит российские грузы и российских людей.

Ещё нужно запретить в Литве газ и электричество, которые тоже российские и тоже противоречат режиму санкций против России. Будут сидеть литовцы в голоде и холоде, будут жечь лучину и греться от костров на улицах. Зато принципиальная позиция литовского правительства и «демократическая солидарность» восторжествуют.