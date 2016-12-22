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В ЛНР заявили о 40 погибших украинских военных в боях под Дебальцево

10:09 22.12.2016
Фото с сайта fondsk.ru
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Украинские военные в ходе боестолкновений на Дебальцевском направлении потеряли 40 бойцов убитыми и более 50 ранеными, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко.

"Нам достоверно известно о 40 погибших и более 50 раненых украинских бойцах из состава 54-й бригады и 11-го батальона 59-й бригады "Киевская Русь". Независимые украинские СМИ сообщают о 100 погибших", - приводит слова Марочко ЛуганскИнформЦентр.

Представитель милиции отметил, что "в украинском министерстве обороны официально заявлено о шести погибших и 19 раненых".

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 19:42
Гость: глупому

а как давно ты сам лично вернулся с Донбасса что подаешь мне такой ценный совет И это только дуракам сообщают то что посчитают нужным и он поверит
22.12.2016, 19:05
Гость: про бандерлогов

Бандерлоги все в количестве 18 млн находятся на ограниченном пространстве и все времена мутят сознание.Правильно сказали украинцы- их на ветви деревьев нужно рассадить и пусть вшей друг у друга вылавливают.
22.12.2016, 18:45
Гость: Гаага

Перекрестный огонь "Градами" организовывали и со стороны России,но это будет всё потом.
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