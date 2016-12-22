В ЛНР заявили о 40 погибших украинских военных в боях под Дебальцево

Украинские военные в ходе боестолкновений на Дебальцевском направлении потеряли 40 бойцов убитыми и более 50 ранеными, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Марочко.

"Нам достоверно известно о 40 погибших и более 50 раненых украинских бойцах из состава 54-й бригады и 11-го батальона 59-й бригады "Киевская Русь". Независимые украинские СМИ сообщают о 100 погибших", - приводит слова Марочко ЛуганскИнформЦентр.

Представитель милиции отметил, что "в украинском министерстве обороны официально заявлено о шести погибших и 19 раненых".