В Киеве предлагают использовать сомалийских пиратов для возвращения Крыма

Как из иностранных беженцев сделать Иностранный Легион на Украине

Украина должна законодательно поддержать инициативу замминистра по вопросам европейской интеграции Сергея Петухова, предложившего ради получения безвизового режима с ЕС расселять на территории Украины мигрантов, пишет киевский еженедельник «Деловая столица».

Издание полагает, что беженцы, совершившие в ЕС криминальыне преступления, должны передаться для отбытия наказания и дальнейшего расселения на Украине.

«Украина их амнистирует, но при условии заселения в серую зону между сторонами противостояния в конфликте на Донбассе. В конце концов, это — украинская территория. Им выделяется беспроцентный кредит для приобретения стрелкового оружия и боеприпасов, который в дальнейшем (при соблюдении условий поселения) может быть с них даже списан. Оружие, разумеется, предоставляется им для самообороны, а что, кроме автоматов, они раздобудут на месте — это уже их забота. В конце концов, мало ли что можно купить в военторге за углом?

Хода на Запад им нет. На карте ясно обозначена красная линия, за попытку пересечения которой назначена кара, достаточная для того, чтобы отбить желание ее пересекать. Зато в продвижении на Восток нет никаких ограничений. И даже возможна поддержка артой — в том случае, если какие-то негодяи обижают мирных беженцев, вынужденных защищать свои жизни.

Таким образом, решение европейской проблемы с беженцами, склонными к криминалу и насилию, одновременно создаст неплохой противовес российской агрессии», — отмечается в публикации.

«Что делают мирные беженцы на территории, неконтролируемой конституционными властями Украины, — не должно по большому счету власти Украины интересовать, — продолжает украинский еженедельник. — Главное — чтобы они не пытались перейти красную линию. Те из них, кто будет сотрудничать с украинскими властями на постоянной основе, информируя их, к примеру, о ситуации на захваченной террористами территории, могут выходить на обозначенные пункты рандеву и получать там все необходимое — продукты, оружие (в пределах, разрешенных к продаже частным лицам, возможно, и с некоторыми исключениями, но все — в рамках закона), медицинскую помощь, средства связи и т. п. Если беженцы задержат преступников, скрывающихся на неконтролируемой Украиной территории — честь им и хвала, и, естественно, материальное вознаграждение.

Если мирное украинское население, проживающее на неконтролируемых Украиной территориях, чем-то недовольно (в том числе, возможно, и манерой поведения беженцев), оно может выходить на территории под властью Украины и размещаться в лагерях временного пребывания (и фильтрации, разумеется). Средства для организации таких лагерей с приемлемыми условиями жизни в них вполне может выделить ЕС в одном пакете со средствами для адаптации беженцев.

Беженцев, лояльных украинским властям, следует признавать априори правыми в любом конфликте, возникшем на неконтролируемых Украиной территориях при их участии. Это положение должно быть закреплено специальным законом».

Для мигрантов, которые на деле докажут свою ценность для Украины и выразит готовность защищать ее территориальную целостность с оружием в руках, предлагается организовать Украинский иностранный легион, участники которого должны получить «отдельный пакет льгот: гражданство, пенсии, страховка и зарплата».

«Есть много стран, где наблюдается переизбыток молодых мужчин с реальным боевым опытом, желающих применить его на деле. Одна из таких стран заслуживает отдельного разговора и особого внимания. Это — Сомали, точнее, один из кусков бывшей единой Сомали, на которые она распалась — Пунтленд.

В последние несколько лет в Пунтленде покончили с морским пиратством, наводившим ужас на моряков, проплывавших мимо Сомали по Аденскому заливу. Но конец пиратства совсем не означает исчезновения бывших пиратов! Разрушены базы и оргструктура, но остались кадры опытных мореходов. И если кому-то из них сейчас плохо в Пунтленде и некуда приложить свои умения мореходов и мирных рыбаков — добро пожаловать в Украину. Побережья Черного и Азовского морей — все, что находится восточнее аннексированного, но по-прежнему украинского Крыма, прекрасно подойдут для заселения этими природными моряками. Им вполне можно предоставить даже некоторое количество мореходных траулеров, а также быстроходных мотоботов.

Разумеется, основным их занятием, по крайней мере, по официальным планам Украины, будет мирное рыболовство. Иной вопрос, что для безопасного пребывания в море, где находятся как российские военные корабли, так и суда разного рода контрабандистов, незаконно заходящие в порты оккупированного Крыма, экипажи траулеров и мотоботов должны быть вооружены — для их собственной безопасности. С учетом морской специфики речь, по всей видимости, должна идти не только об автоматах, но и о гранатометах и крупнокалиберных пулеметах. Этого вполне достаточно, чтобы мирные рыбаки могли при случае постоять за себя в возникшем конфликте. Если же ситуация сложится так, что они захватят и приведут в украинский порт одно из судов, перевозящих контрабанду в оккупированный Крым, то такое стремление пресекать незаконные действия, направленные против Украины, должно, разумеется, всячески поощряться», — фонтанирует инициативами киевское издание.

По мнению автора публикации, российский статус Крыма не должен стать «препятствием для заселения его добровольцами-колонистами» из числа африканских мигрантов.

«Очевидно, что для самозащиты от оккупантов эти добровольцы также должны получить оружие, а вопросами их доставки в Крым могут заняться сомалийские моряки. Наиболее отличившиеся из них могут быть приглашены и на государственную службу. К примеру, в Иностранный корпус береговой обороны, созданный по аналогии с сухопутным Украинским иностранным легионом», — подчеркивает «Деловая столица».

Замминистра Сергея Петухова предлагается поставить во главе этого проекта.

«Территориально его следует выделить в особый Иностранный регион Украины, а Петухову было бы уместно присвоить звание Наказного Гетмана Африканского Казачества в ранге министра, с вручением положенных по рангу клейнод, воссозданных по классическим украинским образцам, но с учетом африканской специфики», — полагает издание.