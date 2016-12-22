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Американский журналист отказался извиняться за статью про убийство посла РФ

08:26 22.12.2016
Андрей Карлов. Фото с сайта turkey.mid.ru
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Журналист New York Daily News Герша Кунтцман отказался извиняться за статью про убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, которого он сравнил с послом Третьего рейха, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от американской газеты New York Daily News за статью, в которой убитый российский посол в Турции Андрей Карлов сравнивается с послом Третьего рейха. Как отметила дипломат, американский журналист Герш Кунтцман написал в статье, что не "льет слезы" по российскому послу. По ее словам, Кунтцман называет убийство Карлова "свершившимся правосудием", а статья в целом оправдывает действия террориста.

Несмотря на то, что требование извиниться прозвучало от представителя МИД РФ, журналист в своей новой статье обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина и российские власти, обвинив их в нарушении международных норм за последние годы в Грузии, на Украине, Сирии и других странах. При этом автор не стеснялся в выражениях.

По мнению Кунтцмана, убийство посла стало результатом политики РФ, а его убийца был "не террористом, а солдатом". При этом журналист уверяет, что выступает против терроризма и осуждает его.

Темы: Россия, Турция, Происшествия в мире, Международные соглашения и дипломатия, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 14:00
Алекс

Может пора при ГРУ или ФСБ создать отдел "МЕРКАТОР". Ведь столько тварей развелось!
22.12.2016, 13:24
Это я прислала вам миллион русских евреев.

Надо посодействовать этой Гербер, чтобы она миллион первой оказалась.
22.12.2016, 12:49
P.S.

1988 году в одном элитном подмосковном посёлке, где сплошь жила еврейская беднота в виде директоров магазинов, зав. базами, дирижёров и прочих музыкантов-актёров вдруг поползли панические слухи о грядущих еврейских погромах. Евреи с посеревшими перекошенными от ужаса лицами метались по улицам, бормоча
"надо ехать!" и таки ехали. Продавали за бесценок всё, что было нажито непосильным трудом — дома, ковры, хрусталь, машины, и ехали в Палестинские пустынные территории в Землю Обетованную... История со слухами повторялась и повторялась, евреи всё ехали и ехали, а погромов всё не было и не было. Интересным моментом было то, что по достоверным сведениям, полученным Аллой Ефремовной от неизвестных источников, еврейские погромы всегда назначались на 5 мая.
"... Подобным образом была организована и массовая эмиграция из Советского Союза в 1990—1993 годах. Распускались провокационные слухи о близящихся погромах, они бесконечно умножались, пропущенные через призму западных агентств новостей, сочетаясь с рассказами о прекрасной жизни в Израиле. Годы спустя в Иерусалиме Алла Гербер, московская еврейская писательница:
— Вы, израильтяне, должны воздвигнуть мне памятник, — сказала она. — Это я прислала вам миллион русских евреев.
Выяснилось, что Алла Гербер (вместе с Щекочихиным и Черниченко) пустила в эфир дезу о близящихся погромах с якобы установленной датой — 5 мая. Созданная этими слухами волна панического бегства способствовала дестабилизации Советского Союза и ускорила его гибель.
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