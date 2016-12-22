Американский журналист отказался извиняться за статью про убийство посла РФ

Журналист New York Daily News Герша Кунтцман отказался извиняться за статью про убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, которого он сравнил с послом Третьего рейха, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от американской газеты New York Daily News за статью, в которой убитый российский посол в Турции Андрей Карлов сравнивается с послом Третьего рейха. Как отметила дипломат, американский журналист Герш Кунтцман написал в статье, что не "льет слезы" по российскому послу. По ее словам, Кунтцман называет убийство Карлова "свершившимся правосудием", а статья в целом оправдывает действия террориста.

Несмотря на то, что требование извиниться прозвучало от представителя МИД РФ, журналист в своей новой статье обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина и российские власти, обвинив их в нарушении международных норм за последние годы в Грузии, на Украине, Сирии и других странах. При этом автор не стеснялся в выражениях.

По мнению Кунтцмана, убийство посла стало результатом политики РФ, а его убийца был "не террористом, а солдатом". При этом журналист уверяет, что выступает против терроризма и осуждает его.