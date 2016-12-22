Американские СМИ пробили новое дно

New York Daily News оправдывает терроризм, называя убийцу посла РФ «благородным мстителем»

Ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, по сообщениям СМИ, взяла на себя «Джейш аль-Фатх» («Армия завоевания») — коалиция боевых фракций, противостоящая правительству Сирии. В ее состав, в частности, входит запрещенная в России группировка, известная как «Фронт ан-Нусра» *.

В свете этой новости еще более возмутительной выглядит реакция некоторых западных СМИ и политиков. Хотя большинство официальных лиц выразили сдержанные соболезнования, некоторые все же особо «отличились». Конечно, в первую очередь это касается Украины, где убийцу и террориста многие депутаты и блоггеры назвали героем, который сражается против российских захватчиков.

Но и западные СМИ, похоже, решили не отставать от своих «младших партнеров». Для начала, немецкое издание Deutsche Welle опубликовало статью с комментарием политолога Ивана Преображенского, которая называется «Андрей Карлов взял на себя российские грехи в Сирии».

«Ищу у них заголовки типа „Жертвы теракта в Берлине взяли на себя грехи правительства Меркель“ — и вы знаете, почему-то не нахожу! Даже представить сложно, что так о берлинских жертвах напишут, посчитают ведь верхом цинизма такое заявлять! Но по поводу убийства русского посла такое писать можно, вынося в заголовки», — так прокомментировал этот материал политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов на своей странице в «Фейсбуке».

Но еще дальше 21 декабря пошла американская газета New York Daily News, чей обозреватель Герш Кунтцман назвал убийство Андрея Карлова «свершившейся справедливостью». Сначала материал был озаглавлен: «Не лейте слезы по убитому русскому послу, который был лакеем Путина». Затем издание несколько сгладило его, назвав: «Убийство российского посла было не терроризмом, но возмездием за преступления».

Заметьте, эта публикация появилась не в какой-то маргинальной газетенке или на сайте с тремя посетителями, а в издании, которое занимает четвертое место по тиражу во всей Америке. Получается, обозреватель газеты не считает убийство дипломата бойцом «Джейш аль-Фатх» терроризмом. Стоит ли удивляться, что власти США так и не смогли определиться, несмотря на настойчивые просьбы российской стороны, где у них умеренная оппозиция, а где террористы.

Цитировать без преувеличения отвратительную публикацию New York Daily News не хочется. Достаточно сказать, что Герш Кунтцман называет убийство посла возмездием за «бомбы, убивающие детей» и «истребление целого города». Он также сравнивает покушение со смертью немецкого дипломата Эрнста фом Рата, которого застрелил еврейский студент в Париже в 1938 году.

«Казалось бы, украинское днище не пробить. Но есть в мире людоеды куда мерзотнее. Я вот не помню таких заголовков в российской прессе на смерть посла США в Бенгази», — написал об этой публикации обозреватель «Комсомольской правды» Александр Коц на своей странице в «Фейсбуке», вспомнив об убийстве боевиками американского посла Кристофера Стивенса в 2012. Тогда ведущие западные СМИ почему-то не писали, что это было «справедливым возмездием» за разрушение целой страны.

Впрочем, нужно сказать, что читатели New York Daily News в большинстве своем скандальную публикацию не одобрили. «Все то же самое можно сказать про Генри Киссинджера. Он все еще жив и имеет множество поклонников. А ведь его руки запятнаны кровью тысяч невинных людей», — пишет пользователь Джон Смит.

«Вы наверное шутите. Соединенные Штаты творили зверства по всему миру. Серьезно, Кунтцман, вы не в курсе того, что американская военная машина делала с жизнями невинных людей десятками лет? К вашему сведению, Америка бомбила больше стран, чем любое другое государство мира, что привело к бесчисленным смертям мирных жителей. Посмотрите на Ирак, Афганистан, Южную Америку, где США поддерживали диктаторов и помогали тренировать боевиков, не говоря уже о Вьетнаме. А теперь Америка говорит о военных преступлениях… Это двуличие как оно есть», — возмущается Горд Жак Клэнси.

«Серьезно? Герш Кунтцман реально хвалит террориста, который совершил убийство высокопоставленного иностранного дипломата, а NYDN публикует это? Вижу по другим комментариям, что меня не одного возмутил этот предосудительный случай. Именно так выглядит фашизм. NYDN должны уволить Кунтцмана», — пишет Дэн Беттс. И таких комментариев большинство, хотя есть и те, кто соглашается с автором публикации.

Министерство иностранных дел РФ уже пообещало направить главному редактору издания письмо с требованием извинений за одиозную статью. «Герш Кунтцман, Вы серьезно сравниваете мотивацию еврейского студента Гершеля Гриншпана с идеями, двигавшими Мевлютом Алтынташем?!!, — обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова к автору статьи. — Вы хоть поняли, что приравняли борьбу евреев с антисемитизмом конца 30-х годов с террористическими методами „Исламского государства“ ** и „Нусры“, которые взяли на себя ответственность за этот теракт? Для Вас это одно и то же? А к терактам в Израиле, которые совершают смертники, Вы относитесь с таким же пониманием или с еще большим?» Но реакции от американского издания пока не последовало.

Председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы VII созыва Алексей Журавлев считает, что такие «журналисты», как Герш Кунтцман, во многом несут ответственность за убийство Андрея Карлова.

— Такие печальные события, как убийство российского посла, всегда становятся своеобразной «лакмусовой бумагой». Моментом истины. В такие минуты безошибочно определяется, кто человек, а кто — нелюдь, который в своей ненависти к России готов дойти буквально до самой низшей точки падения. Симптоматично, что в одном ключе с господином Кунтцманом высказалась значительная часть украинских политиков, для которых хорошо все, что плохо для России.

Расследование трагедии в Анкаре еще не закончено, и мы не знаем, к какому выводу придет следствие. Возможно, что и на самом деле, хотя в это трудно поверить, убийца действовал в одиночку. Но это не значит, что у него не было сообщников.

Кровь нашего посла — на руках таких деятелей, как Кунтцман. Да, он не стоял рядом с убийцей, не вкладывал в его руки пистолет. Но он и ему подобные вбивали и продолжают вбивать в головы людей по всему миру ложь о действиях России в Сирии. Операцию по освобождению Алеппо от террористов они называли военным преступлением, русских — убийцами, посвящали суммарно тысячи часов и миллионы букв нагнетанию ненависти к России и её политике.

Кунтцман, как и большинство западных СМИ — соучастники кровавого преступления и должны нести за это ответственность.

Считаю, что наши правоохранительные органы должны возбудить в отношении Герша Кунтцмана уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

С мнением депутата Госдумы во многом согласен политолог Сергей Марков.

— Это статья — яркий пример радикальной формы поддержки террористов. Большую роль в убийстве нашего посла сыграла атмосфера ненависти к России и прямой клеветы по поводу ее поддержки Сирийской армии, освобождающей страну от террористов. Эта атмосфера ненависти и взращивает новых террористов.

Точно такая же атмосфера и клевета делает возможным массовый террор украинских властей. С помощью истеблишмента, частью которого является и New York Daily News, эти люди вообще смогли прийти к власти.

Возвращаясь к реакции некоторых западных СМИ на убийство нашего посла, в ней нет ничего удивительного. Пентагон и ЦРУ на самом деле поддерживают многих террористов на протяжении последних лет. Поддержка журналистов убийства российского посла свидетельствует о высокой степени радикализации политики, которая реализуется в отношении России западными странами. Против этих безумцев во многом и выступили американцы, проголосовав за Дональда Трампа.

— Должно ли наше государство реагировать на такого рода публикации?

— Это необходимо. Государство не может указывать СМИ, что им писать. Но государство может потребовать от другого государства, то есть от США, осудить поддержку террористических актов. Потому что по сути дела в этих публикациях прямым образом поддерживаются теракты.

— Как вы считаете, эта атмосфера ненависти, о которой вы говорили, уже прошла точку невозврата, или есть шанс, что на Западе возобладают более здравые силы?

— Конечно, здравых людей там тоже много. Мы видим, что американцы отшатнулись от этой негативной гиперболизации российской роли в Сирии и в мире. Там тоже идет борьба. Но не между пророссийскими и антироссийскими силами. А между нормальными людьми и сторонниками экстремизма. Дело не только в отношении к России. Те люди, которые сегодня поддерживают убийство российского посла, могут завтра поддержать убийство китайского дипломата или бомбардировки Австрии, если она начнет голосовать не так, как надо.

Эта часть политического истеблишмента уверена в своей абсолютной правоте, они убеждены, что им предоставлено право вершить судьбы мира. Это базируется на их идеологии, на подавлении свободы слова и демократии, которая дает право голоса их оппонентам, а также на том факте, что они вершили судьбы мира на протяжении последних 20 лет. И вершили, кстати, очень плохо.

Политолог Владимир Корнилов считает, что необходимо реагировать на каждую подобную публикацию и привлекать к ним внимание общественности.

— Все-таки такое откровенное проявление бесчеловечности и цинизма по поводу жертв терактов — это еще не мейнстрим. Большая часть западных газет и политиков выразили, пусть и сдержанное, но осуждение убийства. Однако я посмотрел реакцию штатных западных комментаторов российской политики, которые стараются не пропускать ни единой новости из РФ — практически никто из них не отозвался на убийство посла в Турции. То есть вообще никак! Постарались проигнорировать, сосредоточившись на теракте в Берлине…

— Как реагировать на такие публикации, просто закрывать на них глаза?

— Привыкать к этому не надо. На это нужно указывать громко, прямо и открыто. И не только на бесчеловечный цинизм отдельных западных комментаторов и СМИ, но и на стыдливое «молчание ягнят» из числа штатных соросовских кремленологов. России надо учиться громко, четко, недвусмысленно разоблачать двойные стандарты западных СМИ и политиков, донося эти разоблачения до зарубежной аудитории не только через Russia Today или Sputnik.

** Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

