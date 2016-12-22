Савченко лишилась членства в составе делегации Украины в ПАСЕ

Верховная Рада Украины приняла решение об исключении Надежды Савченко из состава делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы заявили, что Савченко своими действиями позорит страну, а также несет угрозу национальной безопасности Украины.

В качестве формальной причины исключения Савченко было указано, что парламент Украины нарушил квотный режим при формировании делегации и избрал ее только ради освобождения из заключения в России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Рады, что Киев делал акцент на членстве Савченко в ПАСЕ, требуя ее освобождения. «А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили. ПАСЕ безмолвствует. А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Депутат Госдумы от Крыма Роман Бальбек полагает, что поводом для исключения Савченко послужила ее позиция по ситуации на Донбассе и пути ее урегулирования, сообщает «Лента.ру». По его мнению, Киев опасается, что Савченко во всеуслышание заявит о необходимости переговоров.

Ранее сообщалось, что Савченко исключили из партии «Батькивщина». Кроме того, президент Украины Петр Порошенко выразил недовольство ее встречей с лидерами Донецкой и луганской народных республик.

