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Савченко лишилась членства в составе делегации Украины в ПАСЕ

21:02 22.12.2016
Фото с сайта odnarodyna.org
Фото с сайта odnarodyna.org
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Верховная Рада Украины приняла решение об исключении Надежды Савченко из состава делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы заявили, что Савченко своими действиями позорит страну, а также несет угрозу национальной безопасности Украины.

В качестве формальной причины исключения Савченко было указано, что парламент Украины нарушил квотный режим при формировании делегации и избрал ее только ради освобождения из заключения в России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Рады, что Киев делал акцент на членстве Савченко в ПАСЕ, требуя ее освобождения. «А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили. ПАСЕ безмолвствует. А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Депутат Госдумы от Крыма Роман Бальбек полагает, что поводом для исключения Савченко послужила ее позиция по ситуации на Донбассе и пути ее урегулирования, сообщает «Лента.ру». По его мнению, Киев опасается, что Савченко во всеуслышание заявит о необходимости переговоров.

Ранее сообщалось, что Савченко исключили из партии «Батькивщина». Кроме того, президент Украины Петр Порошенко выразил недовольство ее встречей с лидерами Донецкой и луганской народных республик.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Верховная Рада Украины, Государственная Дума РФ, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.12.2016, 21:47
ВР приняла

решение об исключении Надежды Савченко из состава делегации++

Почти по Гоголю " Я тебя породил (в ПАСЕ направил) я тебя и убью (из ПАСЕ исключу)
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