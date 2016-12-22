Трамп высказался за наращивание ядерного потенциала США

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что США необходимо значительно усилить свой ядерный потенциал. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

По его мнению, данный процесс должен продолжаться до тех пор, «пока мир не придет в чувство относительно ядерных бомб». Трамп не счел нужным развить свою мысль и не пояснил, какие меры следует предпринять в данном направлении.

Ранее, в ходе предвыборной кампании, миллиардер назвал ядерную угрозу самой значительной в мире. Он отметил необходимость разоружения, но в то же время добавил, что не станет начинать его первым. Наряду с этим он указал на отставание США от России в плане ядерного арсенала.

