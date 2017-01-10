«Идет информационная война: антиславянская и антирусская»

Пропаганда в этом направлении идет еще со Средних веков

Рассмотрение «балтов» как термина, который в ходу у лингвистов и историков, в отношении их (балтов) территории, предполагаемым языкам и ожидаемым гаплотипам-гаплогруппам производит странное впечатление, когда речь идет о временах до нашей эры, и тем более о временах II тыс. до н.э. Балтские языки по утверждениям лингвистов разошлись со славянскими языками, якобы примерно 3400 лет назад. В то же время сообщается, что современными балтами являются литовцы и латыши, они же восточные балты. Постоянно повторяемым положением является то, что к 8-му веке н.э. «произошла полная ассимиляция восточных балтов славянами».

Поскольку литовцы и латыши вряд ли могут быть отнесены к западным балтам (последних традиционно относят к территориям от южной границы Ютландии до Вислы на востоке, на территории современной Польши), поэтому речь, видимо, об ассимиляции славянами предков литовцев и латышей, а славяне в Прибалтике (балтийские славяне) – в подавляющем большинстве гаплогруппы R1a. Вообще то, что славяне всех ассимилировали – любимое место многих историков и лингвистов. Доказательств этому, разумеется, нет. В лучшем случае – это интерпретации (или то, что за них выдается) на шаткой основе.

Но достаточно посмотреть на состав литовцев и латышей по гаплогруппам, чтобы увидеть, что никакой ассимиляции их не было. По данным eupedia.com, у литовцев 38% R1a и 42% N1c1, у латышей 40% R1a и 38% N1c1, то есть у тех и других поровну R1a и N1c1. Остальные 20% разделились по десятку минорных по количеству гаплогрупп. Их тоже, как видно, не «ассимилировали». Анализ гаплотипов показывает, что носители N1c1 вышли с Урала примерно 4000 лет назад, и прибыли на Балтику двумя разными миграционными «потоками» (которые в то время могли быть совсем малыми) – на Южную Балтику, где сейчас живут литовцы и латыши, они прибыли в середине I тыс. до н.э., и на территорию современной Финляндии другая группа прибыла в начале или в середине I тыс. н.э.

Эти группы разделились еще задолго до прибытия, не менее, чем за многие тысячелетия, о чем говорят стабильные различия в их субкладах и гаплотипах, особенно протяженных, причем «финская» группа сохранила свой исходный финно-угорский язык, а «южно-балтийская» группа перешла на индоевропейский язык, видимо, приняв его от автохтонных славян. Этот переход мог произойти или на пути от Урала до Балтики, или уже после прибытия на Балтику. Так что речь может идти только о «языковой ассимиляции», но никак не о генетической ассимиляции, при которой носители гаплогруппы N1c1 были бы практически полностью уничтожены, или вытеснены из генетического пула, что фактически то же самое.

Мы видим, что это не так, и прибывшие племена (или племя) гаплогруппы N1c1, объединившись со славянами гаплогруппы R1a, поделили с ними поровну и гаплогруппы. Какая же это «ассимиляция»? Это – содружество.

ДНК-генеалогия подсказывает нам время, когда разделились будущие «финны» и «южные балты», на пути из Южной Сибири через северный Урал и далее до Балтийского моря. Протяженные гаплогруппы современных финнов и южных балтов имеют стабильные различия, и наиболее характерное различие имеет место в «шестерке» маркеров DYS459 и DYS464. У финнов там 10-10 и 13-13-14-14, у южных балтов 9-9 и 14-14-15-15. Например, базовый (то есть по сути предковый) 25-маркерный гаплотип князей, членов Русского дворянского собрания, признаваемых официальными генеалогами как Рюриковичи, имеет следующий вид:

14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 16 – 18 9 9 11 12 25 14 19 28 14 14 15 15

У финнов, как замечено выше, отмеченные маркеры имеют вид 10 10, 13 13 14 14. Это, по правилам счета, три мутации на шесть маркеров, с константой скорости мутации 0.00736 мутаций на «шестерку» на условное поколение (25 лет). Это разводит южно-балтийскую и финскую «шестерку» аллелей на 3/0.00736 = 408 → 541 условных поколений (стрелка – поправка на возвратные мутации), то есть на 13500 лет, и их общий предок жил примерно 6800 лет назад. Это с наибольшей вероятностью субклад N1c1-L1026, который образовался 6100±800 лет назад, на Урале или до того, в ходе сибирских миграций носителей гаплогруппы N1c1. Как видно, еще там произошло разделение будущих финских и южно-балтийских миграционных путей.

Таким образом, балты – это содружество славян и угров, причем последние перешли на индоевропейские языки (в настоящее время литовский и латышский). Но тогда что это были за «балты», которые по соображениям историков и лингвистов еще многие тысячелетия назад занимали практически всю Восточно-Европейскую равнину?

По описанию выше это не были «балты», предки современных балтов, литовцев и латышей. Это были какие-то фантомные «балты», которые занимали в числе прочих и территорию фатьяновской культуры, возможно, культуру шнуровой керамики, и вообще практически весь регион гаплогруппы R1a-Z280. Может, это «балты» и были, по представлениям историков и лингвистов?

Не зря сообщают, что «балты» – это кабинетный термин, придуманный в 19-м веке. Кстати, придуман он Георгом Нессельманом, профессором университета в Восточной Пруссии, для замены термина летто-литовцы. Но летто-литовцы – непосредственные предки литовцев и латышей, жили уже в нашей эре, как они оказались «древними балтами», тысячелетия назад? Это какая-то несуразность – взяли придуманный термин, имевший определенный и довольно узкий смысл, и расширили его на тысячелетия назад, «охватив» всех, кто тогда жил. Пусть все носители гаплогруппы R1a на Русской равнине будут «балтами».

Подсказку дает книга А. Гудзь-Маркова, которая сообщает – «Срединное положение прото-славянской общности Европы к концу III тыс. до н.э. было обозначено и засвидетельствовано балтским языком (язык носителей культуры шнуровой керамики)» (Гудзь-Марков А.В. Индоевропейцы Евразии и славяне. 2004, стр. 272). Час от часу не легче. Получается, что лингвисты, не зная, на каких языках говорили насельники культуры шнуровой керамики, просто взяли и назвали «балтским языком». А потом то же и в отношении языка фатьяновской культуры. И вообще языка любой культуры гаплогруппы R1a (о чем лингвисты не знали, но мы сейчас знаем), язык которой лингвистам неизвестен.

В какой-то степени фантазии в отношении «балтов» перекликаются с фантазиями на тему «протофиннов» на Русской равнине. Говоря о временах многие тысячелетия назад, тот же Гудзь-Марков делится просто открытиями: «леса Северо-Восточной Европы издревле населяли протофинские охотники, хотя и частично ассимилированные и отчасти вытесненные из долин крупнейших рек прото-балтами».

Во-первых, что за таинственные «протофинны»? Носители гаплогруппы N1c1, характерной для финнов, пришли на берега Балтики только в начале, а то и в середине нашей эры. Многие тысячелетия назад они еще с Урала не вышли, а то и были в Сибири или на Алтае. Или «протофинны» это такое кодовое слово, когда неизвестно, о чем речь?

Ну, с балтами мы уже разобрались, это – носители гаплогруппы R1a. Поэтому со славянами гаплогруппы R1a они просто не могли «разделиться», второе это историческое и лингвистическое продолжение первого. Кто такие «протобалты» – тоже неизвестно. Арии? Шнуровики? Фатьяновцы? Но у них уже есть названия археологических культур. Характерно, что «протобалты» (непонятно кто) ассимилировали «протофиннов» (непонятно кого), и «вытеснили из долин крупных рек». Очень информативно.

Судя по другим описаниям Гудзь-Маркова, эти «протофинны» имели хороший стаж пребывания на севере и западе Европы, который насчитывал до 10 тысяч лет – «По мере глобального потепления на севере и западе Евразийского континента, происходившего на протяжении VIII-VI тыс. до н.э., в лесные и лесотундровые территории Скандинавии, Прибалтики, Северной и Центральной России начали проникновение древнейшие протофинские племена охотников и рыболовов». Какие-то племена, возможно, и были – но почему «протофинские»? Может, лапландские? Или гренландские? Поморские? Откуда «протофинны» там появились, и что делало их «протофиннами»? Нет ответа у Гудзь-Маркова.

То же и о «местных финских охотниках» в III и II тыс. до н.э. Не было тогда финнов в тех краях, и не будут еще с тех пор 2-3 тысячи лет. Это все легенды «скандинавского политического мифа», части антиславянской и антирусской информационной войны со средних веков и продолжающейся до настоящего времени.

автор статьи - профессор, эксперт проекта «Переформат»

