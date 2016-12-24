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Обама распространил действие «закона Магнитского» на все страны

11:48 24.12.2016
Барак Обама. Фото с сайта whitehouse.gov
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Президент США Барак Обама подписал закон об оборонной политике на 2017 год, который, в частности, предусматривает распространение действия «закона Магнитского» на все страны, пишет РБК со ссылкой на документ, опубликованный на сайте конгресса США.

Согласно документу, президент может ввести санкции против любого иностранного гражданина, который «несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека». Кроме того, под санкции под​падают должностные лица, которые «осуществляют незаконную деятельность».

Санкции также распространяются на лиц, причастных «к коррупции, хищениям», а также действиям, направленным на «извлечение личной выгоды» при заключении государственных контрактов.

Согласно законопроекту, лицам, подпадающим под санкции, будет запрещен въезд в США и отказано в получении американской визы. В случае, если виза была выдана прежде, ее действие будет аннулировано. Также будут заблокированы собственность и активы, если они находятся на территории или под контролем США.

9 декабря за распространение положения «закона Магнитского» на другие страны проголосовал сенат конгресса США. По словам сенатора от штата Мэриленд Бена Кардина, посещение США и использование финансовых институтов страны «являются привилегией, которая не должна быть распространена на худших игроков в международной системе».

В то же время избранный президент США Дональд Трамп заявил, что придерживается «более мягкой» политики в отношении России, которая «абсолютно противоречит» расширению «закона Магнитского», писал Reuters.

«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Он предусматривает введение финансовых и визовых персональных санкций против лиц, ответственных за нарушение прав человека в России.

Темы: США, Барак Обама
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Комментарии читателей
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24.12.2016, 18:24
Vbr

Смотрю новости: в США какие то фермеры ротестуют, что правительство забирает землю,типа их, а рядом индейская резервация на самом деле их, еще соц.службы изъяли из семьи мриемного ребенка с каким то процентом индейской крови, т.к. по закону таких усыновлять нельзя. Почему закон Магницкого не применяенется к США???!! Давно пора. Тем более опять новости: полицаи убило негра, народ протестует и полиция по тихому угрожает населению, не помню, чтобы в России правоохранители угрожали населению, обычно это преступники делают. и почему закон Магнитского не распространяется на США?!
24.12.2016, 16:16
Это просто какой то

удар опять нам в спину!
Мы категорически против,что бы оскорблялись наши чувства верующих в отсутствие для нас 37 года!
24.12.2016, 15:53
Kostya38

МОЛОДЕЦ. Самый больной мозоль для чиновников любого ранга,и главное отменить это решение очень сложно.
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