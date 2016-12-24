Госдеп поддержал иностранных агентов

США настаивают на отмене закона, направленного на защиту российских интересов

Российские власти должны отменить закон об иностранных агентах. С таким призывом выступил представитель Госдепартамента США Джон Кирби. Соответствующий текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства. Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол призвал использовать аналогичный американский закон против российского телеканала Russia Today и агентства Sputnik.

По мнению Госдепартамента, 19 декабря Россия достигла «несчастливой» отметки, когда в реестр иностранных агентов Минюста РФ занесены уже полторы сотни организаций. Кирби поясняет, что «иностранный агент» воспринимается в России как предатель, хотя это может быть организация, борющаяся против распространения ВИЧ или защищающая перелетных птиц.

«Народ России заслуживает сильное, демократическое правительство, которое уважает ту роль, которую играет гражданское общество; подотчетные органы управления, предоставляющие базовые услуги, а не подавляющие важную работу НКО. Мы призываем… отменить этот закон и соблюдать свои международные обязательства в области прав человека», — заявил представитель Госдепа.

В российском парламенте с США не согласились. «Мы же не закрываем некоммерческие организации на основании этого закона, — напомнила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. — Такие НКО всего лишь должны заявить о том, что получают иностранное финансирование. Причем закон не касается благотворительных организаций, или организаций, оказывающих юридическую помощь, речь идет только о тех, кто занимается политикой».

В Совете Федерации и вовсе вспомнили о таком же американском законе. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Соединённые Штаты поступают непоследовательно. «Госдеп призвал Россию отменить закон об иностранных агентах. Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?» — написал Пушков.

В декабре текущего года с инициативой признать иностранными агентами в США российский телеканал Russia Today и агентство Sputnik выступил бывший американский посол в России Майкл Макфол. Он написал об этом в своей статье в The Washington Post. Тогда Пушков назвал предложение Макфола «чистым маккартизмом». «У нас ни одно СМИ США не имеет такого статуса», — добавил он. Действительно, в России вещание «Голоса Америки» или «Радио Свобода» никак не ограничено.

Работа законодательства, призванного противодействовать иностранному влиянию, возможно, не безупречна. Во всяком случае, в конце ноября в Совете Федерации заявили, что не собираются расширять список «нежелательных организаций». Кроме того, Владимир Путин в начале декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека распорядился изучить правоприменительную практику закона об иностранных агентах в отношении экологических организаций. Очевидно, впереди изменения, однако они будут происходить по инициативе самой России, а не по велению извне.

Тем временем Замоскворецкий суд Москвы признал законным внесение в реестр «иностранных агентов» международного правозащитного центра «Мемориал». Он недавно вновь напомнил о себе публикацией списка сотрудников НКВД, что вызвало в обществе значительный резонанс. Суд согласился с Минюстом РФ в том, что «Мемориал» нарушил законодательство, не подав заявление о включении в реестр «иноагентов», так как НКО среди прочего получало финансирование от Osi Assistance Foundation и The National Endowment for Democracy — структуры, продвигающей американские интересы в мире посредством поддержки выгодных Вашингтону инициатив.

Член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов в беседе с «СП» назвал основания закона об иностранных агентах ложными. По его словам, получение денег извне не означает агентских отношений. «Получение гранта не означает, что грантополучатель становится агентом внешнего принципала», — утверждает он.

Кроме того, понятие «политическая деятельность» было расширено в 2012 году. Если раньше ею считалось участие в политических партиях и выборах, то теперь «в политику было записано все подряд». Конституционный суд РФ признал «любое артикулированное высказывание, адресованное власти и обществу политической деятельностью», — отметил Черкасов. При этом он недоволен тем, что правозащитники «могут говорить о том, сколько солдат гибнут в Сирии примерно так же, как и во время войны в Афганистане».

— А если использовать российское негосударственное финансирование?

— Собрать деньги на больного ребенка так можно, но получить стабильное финансирование очень тяжело. Страна небогатая.

Адвокат Дмитрий Аграновский удивлен, что «Мемориал» отказывается признавать себя «иностранным агентом».

— На мой взгляд, «Мемориал» — в принципе враждебная России организация. Наши и законы и практика гораздо более либеральны, чем в США или Европе. У нас откровенно антироссийские организации могут действовать и прекрасно себя чувствовать.

Кстати, что плохого, что «Мемориал» называют «иностранным агентом»? Во-первых, так оно и есть, а во-вторых, те, кто ему сочувствуют, как раз рады, что он «иностранный агент». Именно это их и привлекает. Именно то, что они проводят антироссийскую политику, желают, чтобы мы все куда-нибудь провалились… Я знаю их контингент. Их целевая аудитория нисколько не расстраивается тем, что их признали «иностранными агентами», а наоборот, радуется этому.

В свою очередь редактор отдела телеканала Russia Today Игорь Молотов в беседе с «СП» пояснил, что недавнее предложение бывшего посла США в России Майкла Макфола распространить категорию «иностранный агент» на телеканал RT — это признание объективности российских масс-медиа.

— Но не только. Сегодня американские СМИ — представляют собой консолидированный конгломерат на службе официальных ведомств. Для них не стоит вопрос профессиональной этики, если это противоречит официальной позиции Госдепартамента США. Как видим, само понятие информационной политики, увязываемое отечественными либералами исключительно с диктатурой, вполне мирно уживается в «образцово демократических» США. Но кто же будет критиковать США, где все для человека и его гражданских прав?

Молотов подчеркнул, что цензура в США выстроена очень эффективно, и сравнивать ее с нынешней российской даже приблизительно нельзя. Советскую цензуру с американской сравнить тоже не получится: СССР действовал открыто, а США поставили на поток агитпроп совсем иного качества, где правительство контролирует практически весь медиарынок США, от книг до голливудской киноиндустрии, являющейся мощным оружием агитпропа. Ни один кассовый фильм не может избежать прохождения жесткой цензуры, которая закладывает «правильную» картину мира.

— Конечно, появление РТ стрессировало американское медиапространство, где новостные и аналитические СМИ ориентируются на конкретны запросы государства. Последней каплей для кураторов масс-медиа США стали американские выборы, когда победивший кандидат Дональд Трамп вовсю цитировал российские СМИ, главным образом РТ. Что не удивительно, учитывая, что среди ведущих канала — популярные и любимые в Америке телеведущие, такие, как лицо NBC Эд Шульц и легенда американского новостного телевидения Ларри Кинг. С последним даже вышло большое интервью с Дональдом Трампом. Все это просто вывело из себя администрацию Белого Дома, которая уже перестала маскировать свои предпочтения.