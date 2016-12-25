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Эрдоган и Лукашенко выразили соболезнования в связи катастрофой Ту-154

20:56 25.12.2016
Ту-154. Фото с ru.wikipedia.org
Ту-154. Фото с ru.wikipedia.org
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Свои соболезнования направил в Кремль и белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, трагедия не оставила равнодушным ни оного гражданина республики. Лукашенко также отметил, что Белоруссия присоединиться к объявленному в РФ трауру – будут приспущены государственные флаги и ограничены праздничные мероприятия.

К соболезнованиям и трауру присоединилась Донецкая Народная Республика. «Вместе со всем русским народом мы потрясены фактом крушения самолета ТУ-154 над Черным морем», - цитирует главу ДНР Александра Захарченко ДАН. Он подписал указ, которым 26 декабря объявляется в республике днем траура.

Самолет Ту-154 потерпел катастрофу рано утром 25 декабря. По неизвестно пока причине он рухнул в Черное море примерно в полутора километрах от берега в районе Сочи. На борту самолета находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, представители СМИ и восемь членов экипажа. Самолет направлялся в Сирию. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
 

Темы: Белоруссия, Турция, Чёрное море, Авиакатастрофы, Происшествия, Следственный комитет России, Александр Лукашенко
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