Распад СССР и Прибалтика

6 сентября 1991 года президент СССР М. Горбачёв подписал три постановления, последствия которых не поддаются оценке

Просматривая публикации, посвящённые трагической годовщине распада Советского Союза, я обратил внимание на одну существенную неточность. Да, СССР распался, но применительно к бывшим советским республикам Прибалтики не скажешь, что они возникли в результате распада. Они появились в результате выделения из состава СССР, которое произошло через несколько дней после августовского государственного переворота 1991 года.

Смертельно подорванный Советский Союз ещё почти четыре месяца жил в составе не 15, а 12 республик и только потом окончательно распался.

6 сентября 1991 года президент СССР М. Горбачёв подписал три постановления. Они были сделаны под копирку и назывались «О признании независимости Литовской Республики (Латвийской Республики, Эстонской Республики)». В каждом варианте было пять пунктов. Пункт первый гласил: «Признать независимость Литовской Республики (Латвийской Республики, Эстонской Республики)». Пункт пятый: «МИД СССР заявить о поддержке обращения Литовской Республики (Латвийской Республики, Эстонской Республики) о ее вступлении в ООН». Каждое постановление – всего полстранички, но последствия их не поддаются оценке.

Скажу сначала о юридической ничтожности этих постановлений. 2-5 сентября в Москве проходил Съезд народных депутатов СССР, который в последний день принял Закон № 2392-1 СССР «Об органах государственной власти и управления Союза СССР в переходный период». Статья 1 этого закона гласила: «В переходный период высшим представительным органом власти Союза ССР является Верховный Совет СССР». В статье 3 говорилось о создании еще одного органа власти – Государственного совета.

Признание независимости прибалтийских республик последовало через 24 часа после завершения работы съезда, только и располагавшего полномочиями принимать столь судьбоносные решения. Горбачёв таких полномочий не имел, будучи лишь председателем Съезда народных депутатов. Более того: он предложил объявить о «самороспуске» съезда. Предложение приняли, что и послужило причиной появления закона № 2392-1.

6 сентября Горбачёв уже не имел права называть себя президентом СССР, тем более в качестве такового что-либо подписывать. Несмотря на это, из-под пера самозванца («президента СССР», который перестал быть таковым) до конца декабря продолжали выходить всё новые и новые документы. Три «прибалтийских» постановления (они имели нумерацию ГС-1, ГС-2, ГС-3) были в этом ряду первыми и самыми разрушительными, готовившими окончательное расчленение СССР.

Не стоит, однако, всё списывать на Горбачёва. На том же съезде обсуждался вопрос о статусе и полномочиях нового органа власти – Государственного совета. Съезд определил, что в состав Совета войдут президент СССР и руководители союзных республик. Однако не 15 республик, кои существовали на тот момент, а лишь 11! В список не были включены руководители прибалтийских республик. То есть делегаты съезда дружно согласились с их выходом из состава СССР. Распад начался именно тогда. Точкой отсчёта можно считать принятие 5 сентября пресловутого закона № 2392-1.

Тем временем «мировое сообщество» сделало вид, что с прибалтийскими республиками всё в порядке. С невероятной скоростью - уже 17 сентября 1991 года - ООН приняла в свой состав новых членов – Литву, Латвию и Эстонию. С момента подписания Горбачёвым его липовых, юридически ничтожных постановлений прошло всего 11 дней.

Пусть не удивляется читатель, но, вспоминая о деталях «ухода» прибалтийских советских республик из СССР, я невольно провожу параллели с референдумом в Великобритании по вопросу о членстве этой страны в Европейском союзе. Британцы проголосовали за выход из ЕС, но развод между Лондоном и Брюсселем будет тяжёлым и долгим (он может тянуться до 2019-го и даже 2020 года). Европейская комиссия напоминает Лондону, что получить «штамп о разводе» он сможет только после того, как выполнит кучу обязательств.

Только финансовые обязательства оцениваются в 50 млрд евро (среди них - накопившиеся долги Лондона по взносам в общий бюджет ЕС). Конечно, Лондон может проигнорировать все требования и обрести свободу на следующий день, но это будет подобно тому, как если бы один из супругов хлопнул дверью и начал новую жизнь с ночёвки на лавке. Лондон точно не желает «ночевать на лавке» - он желает сохранить доступ на рынки континентальной Европы и оставаться международным финансовым центром для европейских банков.

А вот при разводе прибалтийских республик и СССР ни одна из сторон о разделе совместно нажитого имущества даже не вспомнила. Традицию «забывать» об имуществе и долгах заложил тот же Горбачёв, сделав это ещё в дни разрушения Берлинской стены и объединения двух Германий. Когда 12 сентября 1990 года между ГДР, ФРГ, СССР, США, Великобританией и Францией был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, советская сторона в лице Горбачёва тоже «забыла» об имущественных отношениях между СССР и объединённой Германией.

Уже задним числом, после подписания Договора выплыли такие вопросы, как: 1) невыплаченные германские репарации (Советский Союз успел получить от Германии суммы, эквивалентные всего нескольким процентам её репарационных обязательств), 2) недвижимость (тысячи объектов, построенных Советским Союзом для размещения своего военного контингента, которые были оставлены после вывода советских войск из Германии). Первый вопрос вообще не поднимался (а это минимум сотни миллиардов долларов в современных ценах). По второму вопросу была получена копеечная компенсация, которой не хватило даже на постройку жилья для советских военных, выведенных из восточной Германии (См.: Валентин Катасонов. Россия и Запад в ХХ веке. История экономического противостояния и сосуществования. – М.: Институт русской цивилизации, 2015).

Так же произошло и с Прибалтикой. Горбачёвское «великодушие» обернулось тем, что ни один из пяти пунктов постановлений от 6 сентября 1991 года не содержал даже намёка на урегулирование экономических вопросов во взаимоотношениях прибалтийских республик и СССР.

И вот в Прибалтике, вдохнув несколько глотков «воздуха свободы», вспомнили о хлебе насущном. Стали появляться разного рода «исследования», «доклады», «заявления» на тему ущербов, которые там понесли от «советской оккупации». В Вашингтоне поддерживают выдвижение «компенсационных требований» к Российской Федерации.

Компенсационные претензии строятся на трёх основаниях. Во-первых, Российскую Федерацию рассматривают как правопреемника СССР исключительно по всем вопросам, и все претензии по теме «советская оккупация» адресуются Москве. В-вторых, «базу» претензий создаёт полная ревизия советской и мировой истории. В-третьих, претензии подкрепляются шулерством в экономических расчётах.

Остановлюсь на последнем пункте. В качестве эталона для расчёта «пострадавшие» берут наиболее развитые европейские страны - Финляндию, Норвегию, Данию. «Жертвы оккупации» утверждают, что они по уровню развития в 1939 году были сопоставимы с этими благополучными странами, а полвека «оккупации» привело их в плачевное состояние. Этот гипотетический убыток за полвека они и считают.

Шулерство проявляется уже в том, что государства Прибалтики перед Второй мировой войной имели существенно более низкий уровень экономического развития и жизни, чем упомянутые «эталонные» страны Северной Европы. Развитие СССР и входивших в него республик было намного более динамичным, чем стран Запада, - с этим не спорят даже западные экономисты. Находясь в составе Советского Союза, «жертвы оккупации» имели большие преференции, их экономическое развитие опережало развитие некоторых других республик, в частности РСФСР.

Ещё один метод подсчёта строится на оценке людских потерь. Более бессовестного приёма трудно придумать. Считали убыль населения в первые годы после того, когда Прибалтика вошла в состав Советского Союза. А убыль была вызвана потерями в результате военных действий и массового перемещения гражданского населения за пределы своих республик, преимущественно в глубинные районы СССР. Не вспоминают лишь, сколько советских солдат и офицеров погибло при освобождении Прибалтики: в Латвии - 150 тысяч советских воинов; в Литве – 200 тысяч; в Эстония – 150 тысяч. Полмиллиона человеческих жизней за то, чтобы Прибалтика не знала фашизма!

С 1989 года начался процесс «эмансипации» прибалтийских республик от СССР. На экономике республик это сказалось крайне болезненно. В 1993 году показатели экономики в трёх новых независимых государствах Прибалтики были намного ниже, чем в 1991-м, тем более в 1989 году. Даю бесплатный совет фальсификаторам истории и экономики: для накручивания «ущерба» предлагаю взять за базу расчётов не 1991-й или 1993 год, а 2013-й или 2014 год. Исходя из нефальсифицированной статистики, объёмы ВВП в прибалтийских республиках снизились по сравнению с «советским максимумом» примерно в 2 раза.

Ну и почему бы не приписать это снижение не тем, кто за четверть века превратили новые независимые государства в отсталую периферию мирового капитализма, а «советскому тоталитаризму»? Если послушать выступления прибалтийских политиков, то и по прошествии четверти века с того времени, когда они получили от Горбачёва фальшивую «вольную», они все экономические и социальные беды своей независимости списывают на «советское прошлое».

А если без шуток, то цена их интеграции в «мировую цивилизацию» считается очень просто: с начала 90-х по 2014 год она характеризуется такими цифрами: 35% экономического спада в Эстонии, 49% в Литве и 52% в Латвии.

А тем прибалтийским «экспертам», которые приноровились считать экономический ущерб через людские потери, напомню демографическую статистику «эпохи независимости». Население Эстонской СССР составляло 1565 тыс. человек, современной Эстонской Республики – 1313 тыс. (сокращение на 16,1%). Население Латвийской ССР составляло 2666 тыс. человек, современной Латвийской Республики – 1976 тыс. (сокращение на 26,9%). Население Литовской ССР составляло 3689 тыс. человек, современной Литовской Республики – 2898 тыс. (сокращение на 21,4%). Бегут? Вымирают?

В своих расчётах претензий по «советской оккупации» прибалтийские «эксперты» исходят из того, что потеря одного жителя Прибалтики должна быть оценена в 10 млн долл. Интересно, осмелятся ли эти счетоводы выставить Западу счёт на сумму 1.733 млрд долларов?