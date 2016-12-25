В Индии в давке пострадали несколько десятков паломников

Четыре десятка паломников пострадали в индийском штате Керала в результате давки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IANS.

Инцидент произошел в одном из крупнейших центров паломничества для индуистов – Сабаримале. Давка началась из-за того, что несколько паломников попытались вклиниться в очередь на получение благословения божества Айяппа.

По данным агентства, состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Местные власти утверждают, что в настоящее время ситуация находится под их контролем.

