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В Индии в давке пострадали несколько десятков паломников

21:40 25.12.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Четыре десятка паломников пострадали в индийском штате Керала в результате давки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IANS.

Инцидент произошел в одном из крупнейших центров паломничества для индуистов – Сабаримале. Давка началась из-за того, что несколько паломников попытались вклиниться в очередь на получение благословения божества Айяппа.

По данным агентства, состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Местные власти утверждают, что в настоящее время ситуация находится под их контролем.
 

Темы: Индия, Мировые религии и межрелигиозные отношения, Происшествия в мире
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