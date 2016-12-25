После теракта в Берлине: Тайное Рождество в Европе

Колумнист Наталья Барабаш, живущая в Австрии, рассказывает о секретных посланиях христиан друг другу в собственной стране

24 декабря нам в Вене стали приходить поздравительные открытки с католическим Рождеством. От немецких и австрийских компаний, в которых уж не помню что и покупала.

А только открываю я одну. Вторую. Обнаруживаю у себя в почте третью. И какое-то время смотрю на текст в отупении.

"Season's Greetings! And happy 2017!" - написано там.

Венская рождественская ярмарка. Фото с сайта ratgeberzentrale.de

Прямо не открытки - секретные послания. Примите, мол, наши поздравления с сезоном. И я понимаю, что это традиция такая - вот именно так писать. Сезонное поздравление. Но сейчас, после теракта в Берлине, звучит это двусмысленно. Раз 24 декабря прислали - намекают на Рождество. Мол, традиция в Европе такая была. Давно, еще в эпоху до э.т. Эры толерантности.

Но назвать праздник боятся. Вдруг работники почты - радикальные мусульмане. Или в компьютер мой кто из них заглянет. Обидятся страшно!

Смотрю я на эти тайные послания христиан друг другу в собственной стране. И думаю. Не-а. Никакие не мигранты. Вы сами довели себя до этого идиотизма. И он принимает самые разные формы. От вполне невинных до угрожающих жизням сотен людей.

- А ты заметила, как плохо стали Вену к Рождеству украшать? - неделю назад спросила меня венская приятельница. Она русская, живет в Австрии лет двадцать, но к толерантной вере еще не пришла. - Знаешь, почему? За проведение рождественских базаров здесь мусульманин отвечает!

- Ты шутишь! - говорю.

- Даже не думаю. Лови ссылочку!

И я ловлю - очень милую заметочку в венской газете. Где рассказывается, что мусульманин, выходец из Турции Акан Keskin является председателем некоммерческой ассоциации содействию рынков и организует Рождественский базар на Ратушной площади - крупнейший Рождественский рынок в Австрии. Автор заметки умильно пишет, что его любят называть организатором "мусульманского Рождества".

И можно бы считать этот факт торжеством мультикультуризма.

Маленький нюанс.

Представить себе, что мусульмане - даже здесь, в Вене, не говоря уж у себя на родине - доверили бы христианину организовывать курбан байрам, я как-то не могу.

В последнее время в Европе жить становится, как говорила Алиса в стране чудес, страньше и страньше. Ну и страшнее, да.

Когда еще я боялась заходить на рождественский базар?

А сегодня, прикинув, решила, что обойдусь без игрушек для елки, которые хотела там купить. Ну его. Да и в метро страшновато ехать.

Всю дорогу возле меня стоял смуглый паренек с подозрительным рюкзаком за плечами, на свободное место не садился, а напряженно что-то смотрел в своем телефоне, недобро зыркая по лицам сидящих пассажиров.

- А не выйти ли мне на станцию пораньше? - малодушно подумала я, вспоминая атаки террористов в немецких поездах: всего-то и нужен нож да топор. - Ничего, прогуляюсь...

Конечно, глупые страхи. Если не учитывать информации, которую недавно сообщили силовики: в Европу вернулось до 5000 тысяч боевиков, участвовавших в сражениях на стороне запрещенной в России организации ИГИЛ. Вряд ли они мечтают просто мирно отпраздновать с европейцами Новый год. А Рождество для них - просто как красная тряпка. Праздник идолопоклонников, то есть страшный грех. Так что аналитики предрекают: базаром в Берлине дело может не кончиться. Да вот же недавно 12-летний уроженец Ирака только чудом не взорвал рождественский базар в городе Людвигсхафен-на-Рейне. И предотвратила взрыв не полиция. Просто детонатор не сработал.

А на днях в Австрии задержали марокканца: предположительно он планировал провести серию взрывов на рождественских ярмарках Зальцбурга. Сколько их готовится еще, невидимых для полиции воинов джихада?

Недаром так серьезно предупреждают сейчас туристов, отправляющихся в Европу: не ходите, граждане, на рождество гулять! В церквях опасно, на ярмарках опасно!

А если все же захочется по старинке дернуть глинтвейнчику, вид демонстративно дежурящих перед базарами полицейских машин тебя отрезвит. Будь бдителен, не расслабляйся!

Прямо не Рождество - мечта радикального фундаменталиста.

- А знаешь, что Меркель сказала после теракта в Берлине? - спросила меня в кафе приятельница из Италии, листавшая в телефоне ленту новостей. - Что она гордится!

Я, упустившая это заявление, вздрогнула.

- Гордится разумной реакцией населения на террористический акт. И правильно гордится. Немцы законопослушные. У нас бы в Италии после таких проколов властей народ бы уже стал требовать отставки правительства!

Я подумала, что терпение немцев и вправду велико.

Всем уже ясно: Европа не справилась с волной беженцев, захлестнувшей ее с благословения Евросоюза и под приветственные крики Германии.

Силы правопорядка не в состоянии отследить всех потенциальных террористов, которые прибыли с этой мутной волной. А если даже берут кого-то под наблюдение - ничего не могут сделать: ждут, пока наблюдаемый совершит - нет, не правонарушение, это недостаточный повод для высылки!

Теракт. По интересному совпадению почти все, кто участвовал в терактах последнего времени, находились в поле зрения полиции как члены опасных группировок или правонарушители.

Но все спокойно продолжали жить в Европе. В том числе и тот самый террорист, что подавил грузовиком людей на рождественском базаре в Берлине.

Как сообщила газета Die Welt, марокканская служба госбезопасности дважды направляла германским силовикам предупреждения по поводу готовности Аниса Амри совершить теракт: 19 сентября и 11 октября. Но в Германии покорно ждали, когда придут все необходимые для его высылки бумаги...

Похоже, связываться с высылкой нежелательных мигрантов здесь просто боятся. Ждут, что их ответ может быть страшен. Не случайно же исполнители многих терактов - как раз те, кому отказали в виде на жительство. А выслать забыли.

И неслучайно такой необычной была реакция Ангелы Меркель на первое сообщение о теракте в Берлине.

Она заявила, что очень жаль, если нападавший на рождественскую ярмарку окажется беженцем - народу трудно принять этот факт.

Я удивилась: а кого она подозревает, инопланетян? Почему канцлеру было бы легче, если бы выяснилось, что людей подавил ее соотечественник?

Но ответ-то на поверхности. Каждый такой теракт ударяет по политике безбрежной толерантности.

Германия второй раз в новейшей истории разрушает Европу изнутри, пытается насильно сделать ее другой. В первый раз - из чувства собственного превосходства. Во второй - как бы от чувства своей вины. А на самом деле - все из того же чувства превосходства. Мы чувствуем себя самыми виноватыми, и оттого мы - самые справедливые и самые праведные. Все должны жить так, как мы скажем...

Увы, и эта новая фанатичная вера в толерантность не приносит Европе счастья.

И не дает противостоять серьезной угрозе, какую несет сегодня фундаментализм. Вместо очередного сладкого разговора о том, что все останется по старому, надо применять к нарушителям жесткие меры. Европейцы к этому не готовы - в том числе и морально.

...Сразу после берлинского теракта был арестован пакинстанец. Который, как сообщила пресса, уже совершил несколько правонарушений в Германии. Жил под несколькими именами, что само по себе - подозрительно. Но, поскольку в грузовике был не он, его отпустили.

Подождут, пока он на самом деле возьмет в руки оружие.

Если так дальше пойдет, скоро в Европе поздравлять с Рождеством будут на конспиративных квартирах.

Ну и всех с "Season's Greetings!"