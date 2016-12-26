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В Белоруссии объявлен день траура по погибшим при крушении Ту-154

10:34 26.12.2016
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В Белоруссии объявлен день траура в знак солидарности с Россией, которая в понедельник 26 декабря скорбит по жертвам крушения самолета Ту-154, сообщает РИА Новости.

По поручению президента Александра Лукашенко во всей стране над зданиями госучреждений приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы на радио и телевидении.

Сообщается, что в посольстве России в Белоруссии будет открыта книга соболезнований. Она будет доступна 26 и 27 декабря с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов.

Ранее соболезнования в связи с катастрофой выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр обороны Андрей Равков.

К посольству России продолжают нести свечи и цветы.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На борту находилось 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых военные, артисты Ансамбля имени Александрова, представители СМИ и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. 

Темы: Россия, Белоруссия, Авиакатастрофы, Министерство обороны РФ, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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26.12.2016, 14:14
Гость: Иван

Кто бы и что не говорил, а белорусы действительно братья и всегда готовы подставить плечо. За примерами далеко ходить не надо - пронесли флаг России на паралимпийских играх, скорбят вместе со всей Россией...
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