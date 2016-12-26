Ангела Меркель берёт в руки железную метлу

Курс Меркель разворачивается на 180 градусов – беженцев она будет теперь выдворять

«Меркель объявила о быстрых и неотвратимых последствиях» – такими заголовками пестрят немецкие газеты, продолжая комментировать террористический акт на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря.

Речь идёт о том, что федеральное правительство намерено принять законы, которые уточнят процедуру обращения с беженцами и будут регламентировать процесс их выдворения из страны. А пока эти законы еще не приняты, фрау канцлерин требует безотлагательной депортации из Германии в Тунис всех тунисцев. «Выдворение в эту североафриканскую страну должно производиться ускоренным темпом, а число выдворяемых должно увеличиваться», - заявила она в Берлине в прошлую пятницу.

Почему тунисцев, а не кого-то ещё, кого в Германии тоже полным-полно? Очевидно, потому, что преступление на рождественской ярмарке совершил тунисец Анис Амри. Его, конечно, застрелили, он теперь ничего не скажет. Значит, отвечать придётся всему сообществу арабов-тунисцев.

Правительство ХДС/СДПГ, словно забыв и о Всеобщей декларации прав человека (1948), и о Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966), и о Международном пакте о гражданских и политических правах (1966), и о своих обязательствах в рамках ОБСЕ, приступает к массовым депортациям.

Здесь следует внести одно уточнение. В понимании немецких властей Тунис не является воюющей страной, и, соответственно, те беженцы, которые прибыли в Германию в последний год и не успели получить «разрешения на пребывание», могут быть отправлены назад. Хотя вроде бы к ним должен применяться индивидуальный подход - ведь среди них есть политические противники тунисского режима, есть нуждающиеся в лечении, которым возвращение грозит тяжелыми последствиями. Анис Амри, похоже, сослужил им плохую службу, а заодно, сам того не подозревая, стал испытанием для немецкой демократии. О том, как сработает эта демократия, будет сообщать Левая партия – давняя и принципиальная противница депортаций.

Политические требования Ангелы Меркель, которую теракт с таким количеством жертв вывел из равновесия, ещё можно как-то понять, но когда «сумрачный немецкий гений» начинает планировать выполнение этих требований, всё принимает угрожающий вид. Ещё не успели прозвучать слова Меркель о депортации, как министр внутренних дел Томас де Мезьер уже предложил неотложные меры.

Сразу после рождественских каникул он внесёт быстро родившийся законопроект о принудительном задержании и аресте всех планируемых к депортации беженцев. В его понимании чрезмерная свобода, предоставляемая мигрантам в Германии, даёт им возможность бесконтрольно передвигаться и укрываться от полиции, что затрудняет их поиск и выдворение. Чтобы незваные гости не расползлись по тёмным углам, а спокойно дожидались депортации, он намерен обеспечить их комфортабельными казёнными заведениями с решётками на окнах. Или содержать на чистом воздухе за колючей проволокой, если тюрем не хватит. Ведь по большому счёту речь пойдёт не только о тунисцах, но и о десятках тысяч беженцев других национальностей.

У министра внутренних дел железная логика. В заключении и под надзором беженцы будут представлять гораздо меньшую угрозу для общественной безопасности. Обижаться им не на что - ведь они стремились в Германию как самый благополучный и безопасный уголок Европы. Они попали туда, но гостеприимство мамочки Меркель оказалось по-немецки скупым, и «мамочка» решила не затягивать неудачного знакомства. Женщины бывают при знакомствах легкомысленны. Сначала они говорят: «Мы справимся». А чуть-чуть погодя: «Нет, я, наверное, не справлюсь». И просят вмешаться полицию.

Возникают и другие вопросы. «Понаехавших» и не получивших разрешения беженцев много, но ещё больше тех, кто успел обзавестись видом на жительство. В Германии это было относительно просто. Даже если немцы освободятся от части «свежих» беженцев, их общее число останется большим. Стало быть, никуда не денется и столкновение культур. Увы, надежды на то, что эксцессы на почве культурно-религиозной несовместимости прекратятся, нет. А если учитывать, что «разрешение на пребывание» не является признанием немецкого гражданства, то и беженцы, которые находятся в Германии не первый год, также могут попасть под решение о депортации.

В логику действий немецких властей это уже заложено. Курс Меркель разворачивается на 180 градусов – беженцев она будет теперь выдворять. Пока только прибывших из не воюющих стран, но безобразия вроде тех, что учинила толпа иммигрантов в Кёльне в прошлый Новый год (тогда их простили), прощать больше не будут.

Скорее всего, наведение порядка «железной рукой» найдёт у рядовых немцев понимание. Собственно, многие из них другого выхода не видят. А то, что такая политика взметнёт волну взаимной ненависти параллельных миров, существующих в расколотой Германии, отнесут, наверное, за счёт «побочного ущерба».

Иногда за легкомыслие одной женщины расплачиваться приходится всему народу.