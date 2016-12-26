«Хватит кормить Киев»

Львовская область хочет экономической независимости от Украины

Львовская область выступает за экономическую автономию в составе Украины. А в будущем сепаратисты готовы стать частью Польши. Децентрализации ждут и в других украинских областях. Основная причина — нежелание делиться с Киевом налоговыми сборами. Но вряд ли эти движения смогут объединиться и добиться большей свободы от центральной власти, полагают эксперты.

Польская община на Украине потребовала от Киева экономической автономии для Львовской области, сообщило издание «Пресса Украины».

«У Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», — сказал председатель форума поляков Сергей Лукьяненко.

По его оценке, Львовский регион в экономическом развитии отстает от Польши на 50 лет.

Участники форума приняли резолюцию в адрес властей Украины с требованием об автономии. Сенатор польского сейма от партии «Право и справедливость» Ян Угли подчеркнул, что «Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам в Восточной Галиции», цитирует его слова издание.

Под Восточной Галицией как раз подразумевается Львовская область. Ранее часть депутатов Верховной рады заподозрила Польшу в намерении претендовать на Западную Украину. В Декларации об итогах Второй мировой войны, которую в октябре этого года принял украинский парламент, ответственность за начало войны возлагается на нацистскую Германию и СССР. Депутат Верховной рады Юрий Шухевич отметил, что на основании этого документа Варшава рассматривает западные земли Украины как свои собственные.

«Особого статуса» для Львовской области общественные организации публично требовали еще в июле 2015 года.

Тогда митингующие на время заблокировали движение по одной из центральных улиц Львова, сообщал новостной портал Joinfo.ua. В руках они держали плакаты: «Особый статус Галичине — реальную автономию Львовской области!», «Галичина — это Европа!», «Хватит кормить воров в Киеве!», «Налоги на нужды Львовской области!». Звучали требования предоставить Галичине права на собственную таможенную и таможенную политику и особый внешнеэкономический режим с Евросоюзом.

Вскоре после митинга во Львове были задержаны двое граждан Украины — члены общественной организации «Галицкий ястреб».

По версии Службы безопасности Украины, при обыске «у них были изъяты компьютер, ноутбуки, мобильные телефоны, флеш-накопители и банковские карточки, на которые поступали деньги из РФ».

Официальный Киев выражал готовность провести частичную децентрализацию власти. Было заявлено, что предложенная модель децентрализации устроит и мятежные регионы — Донецкую и Луганскую области. В августе 2015-го Верховная рада приняла законопроект о «децентрализации Украины» и «особом статусе Донбасса» в первом чтении.

Сепаратистские настроения на Украине растут на фоне экономических проблем.

Международный валютный фонд (основной кредитор Украины) тем не менее прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%. Рост цен и политическая нестабильность вынуждают регионы все активнее искать способы обособления от центральной власти.

Этим летом пересмотра взаимоотношений с Киевом требовали общественные движения и даже местные власти в Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях.

В Одессе проводятся акции с требованием придать городу статус порто-франко, особой экономической зоны для расположенного здесь морского порта.

Мятежные регионы надеются получить особые права, смысл которых заключается в том, чтобы меньше отчислять налогов в федеральный центр, а также в бóльшей свободе принятия экономических решений. При этом государство по-прежнему должно решать вопросы безопасности и защиты границ.

Украинских сепаратистов вдохновляет политика правых партий в ЕС и примеры Британии, Греции, испанской Каталонии. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен на днях заявила, что Франции необходимо выйти из Евросоюза, НАТО и еврозоны, пишет "Газета.Ru".

«Frexit будет частью моей политики», — сказала Марин Ле Пен, призвав отказаться от единой европейской валюты. Она называет евро инструментом шантажа. «Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее», — отметила она.

Маловероятно, что украинские сепаратисты смогут объединиться и создать широкий фронт против центральной власти, отмечает первый заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Исторически так сложилось, что поляки не без оснований считают Львов польским городом, но сепаратисты в других регионах — это очень разные люди, кто-то смотрит на запад, а кто-то и на восток, отметил он.

«Понятно, что местная элита, с одной стороны, хочет больше полномочий, больше ресурсов в своем подчинении, с другой стороны, побаивается громко заявлять об этом. Да и широкой поддержки в обществе сепаратистские настроения не получат», — говорит Макаркин.

Для действующей власти сепаратистский тренд пока что неопасен. Главы регионов назначаются и целиком зависят от Киева, обещанная децентрализация, подразумевающая передачу власти избираемым главам областных советов, зависла. «Единственное, что позволяет официальный Киев, — самостоятельность на муниципальном уровне. Этим можно и перед Евросоюзом отчитаться об успешно проводимой политике децентрализации, и в то же время не опасаться усиления фронды», — добавляет эксперт.