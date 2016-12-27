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Эрдоган заявил о наличии доказательств поддержки США террористов

21:32 27.12.2016
Фото с сайта rte.gen.tr
Фото с сайта rte.gen.tr
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что располагает доказательствами того, что возглавляемая США коалиция оказывает поддержку террористам, действующим в Сирии.

«Они обвиняли нас в том, что мы оказываем помощь ДАИШ (арабский вариант названия запрещенной в России террористической группировки ИГ – КМ.)… Сейчас они поддерживают террористические группировки…», - цитирует турецкого лидера Reuters.

Эрдоган уточнил, что речь идет не только о боевиках ИГ, но сирийских группировках курдов, представленных партией Демократический союз (PYD), а также ее вооруженным крылом YPG.

Он сделал акцент на том, что у турецких властей есть фото- и видеодоказательства оказания помощи террористам.

Эрдоган не впервые обвиняет Запад в поддержке террористов ИГ. По его мнению, это делается с целью дискредитации ислама
 

Темы: США, Турция, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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28.12.2016, 02:13
Гость: демагог

Сравнение правителей Турции и России можно кратко характеризовать народным выражением -"Два сапога-пара".
27.12.2016, 21:54
Гость: ABCD

Ну конечно, у турок "террористы" это курды, без вариантов. Кстати Иракских курдов активно поддерживали США.
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