Эрдоган заявил о наличии доказательств поддержки США террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что располагает доказательствами того, что возглавляемая США коалиция оказывает поддержку террористам, действующим в Сирии.

«Они обвиняли нас в том, что мы оказываем помощь ДАИШ (арабский вариант названия запрещенной в России террористической группировки ИГ – КМ.)… Сейчас они поддерживают террористические группировки…», - цитирует турецкого лидера Reuters.

Эрдоган уточнил, что речь идет не только о боевиках ИГ, но сирийских группировках курдов, представленных партией Демократический союз (PYD), а также ее вооруженным крылом YPG.

Он сделал акцент на том, что у турецких властей есть фото- и видеодоказательства оказания помощи террористам.

Эрдоган не впервые обвиняет Запад в поддержке террористов ИГ. По его мнению, это делается с целью дискредитации ислама

