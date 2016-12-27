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Почти треть жителей Латвии мечтает покинуть страну

16:09 27.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Треть жителей Латвии теоретически готовы сменить страну проживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования центра общественного мнения SKDS.

Согласно результатам проведенного опроса 30% жителей Латвии заявили, что с удовольствием переехали бы на постоянное место жительства в одну из западных стран, если бы у них была такая возможность.

При это 60% опрошенных заявили, что не готовы менять страну проживания и 9% не смогли дать конкретный ответ на заданный вопрос.

Отмечается, что всплеск миграционных настроений в Латвии наблюдался в 2009 году. Тогда из страны хотели уехать 52% жителей. С тех пор этот показатель начал снижаться.

В опросе SKDS приняли участие 1 тысяча жителей Латвии из разных регионов страны.

Темы: Латвия, Исследования, Общественное мнение
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Комментарии читателей
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27.12.2016, 19:59
Время Ч.

По себе судить не надо. Все люди которых я знаю даже и не заикаются о переезде в другую страну, даже если бы была возможность. А в свете того что творится в Европе и США, кол-во думаю еще ниже станет в России.
27.12.2016, 19:43
Так

неплохо было бы увидеть вашу личность среди этих прошенцев.
27.12.2016, 19:28
gvozd

даже по официальным данным латвию покинуло 30% трудоспособного населения - рай для только латышей не работает даже для латышей..
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