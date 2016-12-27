Почти треть жителей Латвии мечтает покинуть страну

Треть жителей Латвии теоретически готовы сменить страну проживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования центра общественного мнения SKDS.

Согласно результатам проведенного опроса 30% жителей Латвии заявили, что с удовольствием переехали бы на постоянное место жительства в одну из западных стран, если бы у них была такая возможность.

При это 60% опрошенных заявили, что не готовы менять страну проживания и 9% не смогли дать конкретный ответ на заданный вопрос.

Отмечается, что всплеск миграционных настроений в Латвии наблюдался в 2009 году. Тогда из страны хотели уехать 52% жителей. С тех пор этот показатель начал снижаться.

В опросе SKDS приняли участие 1 тысяча жителей Латвии из разных регионов страны.