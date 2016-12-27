Американский генерал назвал срок взятия Мосула и Ракки

Города Ракка в Сирии и Мосул в Ираке, находящиеся под контролем террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), будут освобождены до конца 2018 года.



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Такое мнение высказал в интервью Daily Beast командующий войсками международной коалиции, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд.

Собеседник издания допустил, что после изгнания из городов, являющихся де-факто столицами ИГ, террористы переместятся в пустыню между Сирией и Ираком. Он также сообщил, что иракская армия временно прекратила штурм Мосула, чтобы пополнить запасы и оценить потери, которые в некоторых подразделениях достигли 30 процентов личного состава.

Таунсенд высоко оценил дисциплинированность иракского ополчения, в том числе бойцов шиитских группировок из Ирана. Иракские войска, как отметил командующий, продемонстрировали прогресс в ведении боев с использованием танков в городских условиях. Генералы иракской армии, по его словам, «извлекли уроки» из опыта предыдущих попыток взять Мосул.

Битва за Мосул — второй по величине город Ирака, оплот и неофициальную столицу иракских территорий, подконтрольных ИГ, — началась 17 октября. Наземной части операции предшествовали воздушные удары, которые американские ВВС и международная коалиция начали наносить за два дня до этого.

Возглавляемая Вашингтоном коалиция из нескольких десятков государств проводит операцию на территории Ирака и Сирии с 2014 года. Она с воздуха поддерживает курдские и некоторые оппозиционные силы в их борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».