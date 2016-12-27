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Американский генерал назвал срок взятия Мосула и Ракки

11:39 27.12.2016

Города Ракка в Сирии и Мосул в Ираке, находящиеся под контролем террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), будут освобождены до конца 2018 года.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Такое мнение высказал в интервью Daily Beast командующий войсками международной коалиции, генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд.

Собеседник издания допустил, что после изгнания из городов, являющихся де-факто столицами ИГ, террористы переместятся в пустыню между Сирией и Ираком. Он также сообщил, что иракская армия временно прекратила штурм Мосула, чтобы пополнить запасы и оценить потери, которые в некоторых подразделениях достигли 30 процентов личного состава.

Таунсенд высоко оценил дисциплинированность иракского ополчения, в том числе бойцов шиитских группировок из Ирана. Иракские войска, как отметил командующий, продемонстрировали прогресс в ведении боев с использованием танков в городских условиях. Генералы иракской армии, по его словам, «извлекли уроки» из опыта предыдущих попыток взять Мосул.

Битва за Мосул — второй по величине город Ирака, оплот и неофициальную столицу иракских территорий, подконтрольных ИГ, — началась 17 октября. Наземной части операции предшествовали воздушные удары, которые американские ВВС и международная коалиция начали наносить за два дня до этого.

Возглавляемая Вашингтоном коалиция из нескольких десятков государств проводит операцию на территории Ирака и Сирии с 2014 года. Она с воздуха поддерживает курдские и некоторые оппозиционные силы в их борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

Темы: Сирия, США, Министерство обороны США (Пентагон)
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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27.12.2016, 18:27
Сухов

А там или ишак сдохнет, или шах....
27.12.2016, 17:26
Изя

А еще более быстроходные у них мысли, иногда посещающие межушный ганглий. Скорость колоссальная, но есть нюанс... мысли в ганглии просто застревают...
27.12.2016, 17:00
altair71

Какие у них быстроходные танки!!!
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