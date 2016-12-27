Суд в Москве признал события Майдана 2014 года госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск народного депутата Верховной рады Украины прошлых созывов Владимира Олейника, передает корреспондент РБК. Истец требовал установить в суде юридический факт государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Суд признал, что этот факт государственного переворота на Украине является «общеизвестным и очевидным и не нуждается в дополнительном доказывании». Вместе с тем он остановился на юрисдикции российского суда и права Олейника на обращение. «Российский народ не может оставаться равнодушным в тому, что происходит на Украине», — заявила судья. Она отметила, что сейчас на Украине не гарантируются права человека, в том числе право на жизнь.

Судья также указала, что на территории государства действуют экстремистские организации, которые уже внесены в реестр запрещенных Верховным судом России. Поэтому вопросы госпереворота на Украине выходят за пределы суверенитета государства и затрагивают интересы в том числе и России.

