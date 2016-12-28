Трамп упрекнул Обаму в срыве плавной передачи власти
Избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство ходом передачи ему властных полномочий действующим главой государства Бараком Обамой.
«Делаю все возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные подстрекательские заявления президента О. и на препятствия. Думал, что это будет спокойная передача власти – НЕТ!», - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Он также посетовал на то, что при Обаме были разрушены отношения между США и Израилем. По словам Трампа, начало этому положила сделка с Ираном, а усугубила положение недавняя резолюция ООН. «Будь сильным, Израиль, 20 января приближается!», - добавил миллиардер.
Речь идет о резолюции, принятой Совбезом ООН на прошлой неделе. Согласно этому документу, Израилю запрещается поселенческая деятельность на палестинских землях. Трамп призывал Обаму не допустить принятия резолюции. По его мнению, мир в палестино-израильском конфликте может быть достигнут только путем прямых переговоров, а резолюция ставит Израиль в невыгодное положение в диалоге.
Церемония инаугурации трампа назначена на 20 января. После того, как большинство выборщиков проголосовали за миллиардера Обама пообещал ему беспрепятственную передачу власти.