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Трамп упрекнул Обаму в срыве плавной передачи власти

19:18 28.12.2016
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
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Избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство ходом передачи ему властных полномочий действующим главой государства Бараком Обамой.

«Делаю все возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные подстрекательские заявления президента О. и на препятствия. Думал, что это будет спокойная передача власти – НЕТ!», - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он также посетовал на то, что при Обаме были разрушены отношения между США и Израилем. По словам Трампа, начало этому положила сделка с Ираном, а усугубила положение недавняя резолюция ООН. «Будь сильным, Израиль, 20 января приближается!», - добавил миллиардер.

Речь идет о резолюции, принятой Совбезом ООН на прошлой неделе. Согласно этому документу, Израилю запрещается поселенческая деятельность на палестинских землях. Трамп призывал Обаму не допустить принятия резолюции. По его мнению, мир в палестино-израильском конфликте может быть достигнут только путем прямых переговоров, а резолюция ставит Израиль в невыгодное положение в диалоге.

Церемония инаугурации трампа назначена на 20 января. После того, как большинство выборщиков проголосовали за миллиардера Обама пообещал ему беспрепятственную передачу власти.
 

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Палестино-израильский конфликт, Барак Обама
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Комментарии читателей
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29.12.2016, 01:56
Гость: Надо отобрать у Обамы нобелевскую премию мира.

И передать ее Путину.
28.12.2016, 21:09
Гость: Carlos

Похоже, что до 20 января, может очень многое случиться... Не факт, что власть вообще перейдет к Трампу, не факт, что перейдет мирно... То, что Обама сейчас начнет выкидывать фортели - наверяка....
28.12.2016, 20:58
Гость: Белый

Негр - он и есть негр!!!
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