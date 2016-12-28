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Премьер-министр Японии посетил Перл-Харбор

08:41 28.12.2016
Фото с сайта polit.ru
Фото с сайта polit.ru
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама посетили мемориал линкора «Аризона» в бухте Перл-Харбор, посвященный погибшим в результате нападения японских войск на США 7 декабря 1941 года, передает Reuters.

«Как премьер-министр Японии я выражаю искренние и бесконечные соболезнования душам тех, кто погиб здесь», — заявил Абэ.

Как пишет The New York Times, визит Абэ анонсировался как первый визит японского премьера в Перл-Харбор, однако выяснилось, что в 1950-е годы такое произошло трижды — за десятилетие в бухте побывали Сигэру Ёсида, Итиро Хатояма и Нобусукэ Киси, который приходится Абэ дедушкой.

7 декабря 1941 года Япония напала на военные базы США на Гавайях в бухте Перл-Харбор. В результате погибли более двух тысяч американских военнослужащих. В день атаки США объявили Японию войну, вступив тем самым во Вторую мировую войну.

В мае 2016 года Барак Обама первым из действующих президентов США посетил Хиросиму, которую в 1945 году США подвергли атомной бомбардировке.

Темы: США, Япония, Международная политика
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28.12.2016, 08:59
Гость: VitalyKartashov

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