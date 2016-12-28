В Сирии вновь обстреляли российское посольство

Посольство России в Сирии в дважды в течение дня (в 13:00 и 13:19 мск) подверглось обстрелу террористами. Об этом сообщил Департамент информации и печати МИД РФ.

«Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.

В МИД отметили, что для посольства и его сотрудников сохраняется реальная угроза со стороны террористических группировок, «окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска». В ведомстве подчеркнули, что данный инцидент подтверждает необходимость их ликвидации.

«Повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма», - добавили в МИД.

В прошлый раз аналогичный инцидент произошел в конце ноября. Тогда рядом с посольством России в САР упали четыре мины.

