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В Сирии вновь обстреляли российское посольство

19:44 28.12.2016
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
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Посольство России в Сирии в дважды в течение дня (в 13:00 и 13:19 мск) подверглось обстрелу террористами. Об этом сообщил Департамент информации и печати МИД РФ.

«Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.

В МИД отметили, что для посольства и его сотрудников сохраняется реальная угроза со стороны террористических группировок, «окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска». В ведомстве подчеркнули, что данный инцидент подтверждает необходимость их ликвидации.

«Повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма», - добавили в МИД.

В прошлый раз аналогичный инцидент произошел в конце ноября. Тогда рядом с посольством России в САР упали четыре мины.
 

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, Посольства и консульства в мире, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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29.12.2016, 02:35
русскому

так ведь стирать в порошок террористов легко и удобно на бумаге или в твоих мечтах Пока что с успехом уничтожали мирных жителей при попытке стиреть указанных тобой террористов в порошок Ну а то что российское посольство в Дамаске уничтожат -это вопрос времени
28.12.2016, 23:03
Отец

Сталин, когда немцы были под Москвой- с целью его безопасности дипкорпуса вывез его в Куйбышев.
Неужели у Асада не осталось такой территории, куда можно было бы вывезти дипкорпус из Дамаска?
Если это так, то видимо РФ пора посылать туда не концертные бригады, а посылать туда пароходы для экстренной эвакуации из Сирии своих граждан.
28.12.2016, 22:14
Остап

Как я уже и говорил ранее, Асад не контролирует не только страну, но даже собственную столицу. Сидит во дворце, и это вся его Сирия. Сегодня появились сообщения о том, что Россия, Турция и Иран договорились о разделе сфер влияния в Сирии. Это единственно правильная и единственно хорошая новость. Если России удастся сохранить за собой Латакию с базами Хмейним и Тартус, то игра стоила свеч. Но я сильно сомневаюсь. Алавитов мало, а мусульманский, сунитский радикализм на подъеме. Удержать такой кусок в течении ближайших десяти лет мне представляется задачей совершенно неразрешимой.
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