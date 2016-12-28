Более 40% украинцев высказались за досрочные президентские выборы

Почти половина населения Украины готова поддержать инициативу о досрочных резидентских выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

За досрочные выборы главы государства высказались 47% респондентов, против – 38%. Если таковые будут проводиться, то в них примут участие 65% опрошенных. При этом за действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 11,9%, за Юлию Тимошенко – 11,1%, Юрия Бойко – 8,4%, Олега Ляшко – 6,1%. Не определились со своими предпочтениями 19% тех, кто готов идти на выборы.

Проведение в стране досрочных парламентских выборов поддержали 46%, против высказались 37%. Пойдут голосовать в случае проведения выборов – 63%.

Более 60% опрошенных заявили, что Украине нужны новые политические лидеры, но видят таковых только 19%. При это чаще всего они упоминают Надежду Савченко и Михаила Саакашвили.

В то же время фонд отмечает, что в настоящее время на Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало бы над недоверием. Наибольшее недоверие украинцы выражают главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, министру внутренних дел Арсену Авакову, вице-премьеру Юрию Бойко, секретарю СНБО Украины Александру Турчинову.

Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей с 16 по 20 декабря. В нем приняли участие 2018 человек в возрасте от 18 лет.

