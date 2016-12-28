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Более 40% украинцев высказались за досрочные президентские выборы

22:16 28.12.2016
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Почти половина населения Украины готова поддержать инициативу о досрочных резидентских выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

За досрочные выборы главы государства высказались 47% респондентов, против – 38%. Если таковые будут проводиться, то в них примут участие 65% опрошенных. При этом за действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 11,9%, за Юлию Тимошенко – 11,1%, Юрия Бойко – 8,4%, Олега Ляшко – 6,1%. Не определились со своими предпочтениями 19% тех, кто готов идти на выборы.

Проведение в стране досрочных парламентских выборов поддержали 46%, против высказались 37%. Пойдут голосовать в случае проведения выборов – 63%.

Более 60% опрошенных заявили, что Украине нужны новые политические лидеры, но видят таковых только 19%. При это чаще всего они упоминают Надежду Савченко и Михаила Саакашвили.

В то же время фонд отмечает, что в настоящее время на Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало бы над недоверием. Наибольшее недоверие украинцы выражают главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, министру внутренних дел Арсену Авакову, вице-премьеру Юрию Бойко, секретарю СНБО Украины Александру Турчинову.

Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей с 16 по 20 декабря. В нем приняли участие 2018 человек в возрасте от 18 лет.
 

Темы: Выборы в мире, Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
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Комментарии читателей
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29.12.2016, 01:18
Гость: Хрен

И плевать на них! Пусть хоть каждый день выбирают!!!
29.12.2016, 01:05
Гость: Андрей

По Украине можно сделать следующий прогноз на три года:
1.Граждане Украины вбили себе в голову, что им обязательно кто-то должен "помогать". Эта иллюзия будет продолжаться до тех пор, пока не найдется лидер, способный объяснить людям что надо работать самим.
2.В отсутствие такого лидера, народ Украины будет покорно ждать, пока его не оберут до нитки по принципу "стоять, бояться, деньги не прятать". Затем, абсолютно нищее население станет окончательно никому не интересно.
3.Поголовная нищета будет способствовать распространению эпидемий - какая именно зараза обрушится украинцев, скоро узнаем.
4.Гражданская война постепенно сойдет на нет по мере истощения ресурсов - финансовых, материальных и людских.
5.Доллар будет расти по отношению к гривне, пока сам не рухнет. Это будет связано не с "происками Москвы", а с общим кризисом капитализма.
6.Отдельные регионы страны попытаются обособиться и войти в состав более успешных соседей - Польши и России. Насколько успешным будет этот процесс, будет зависеть от экономического и политического положения в этих странах. В современном мире территориальные приобретения не актуальны. Ценятся только рынки сбыта.
7.Уцелевшее население Украины по мере возможности разбежится по разным странам.
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