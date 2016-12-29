Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали договор о прекращении огня. Стороны конфликта выразили готовность начать мирные переговоры, сообщает "Интерфакс".

Какие именно группировки подразумеваются под вооруженной оппозицией, неизвестно.

По словам Путина, соглашение было достигнуто по итогам переговоров с участием России, Ирана и Турции.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что режим прекращения огня начнет действовать с 00:00 часов 30 декабря. Россия и Турция выступят гарантами перемирия.

Шойгу отметил, что переговоры с сирийской оппозицией продолжались два месяца. По его словам, соглашение заключено с командирами семи вооруженных формирований, насчитывающих в общей сложности 60 тысяч бойцов. Шойгу предупредил, что группировки, которые не присоединятся к соглашению, будут считаться террористическими, боевые действия против них продолжатся.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что к достигнутым договоренностям предложат присоединиться Саудовской Аравии, Иордании, Египту, Ираку и Катару. Лавров выразил надежду, что США «смогут присоединиться к этим усилиям» после вступления Дональда Трампа в должность президента.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. В ней участвуют правительственные войска, лояльные президенту страны Башару Асаду, и многочисленные вооруженные формирования оппозиции. Кроме того, в Сирии действуют боевики террористической организации «Исламское государство».

В конце 2016 года сирийской армии удалось освободить Алеппо — крупнейший город страны, который был центром сопротивления правительственным силам.

Россия участвует в сирийском конфликте с сентября 2015 года.