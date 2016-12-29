На территории посольства РФ в Дамаске взорвалась мина

Посольство России в Дамаске в очередной раз подверглось обстрелу. На этот раз мина, выпущенная из района в пригороде сирийской столицы, контролируемого боевиками, разорвалась у входа в консульский отдел. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в результате инцидента никто не пострадал. Взрыв мины нанес незначительный материальный ущерб.

Захарова заявила, что нападение на российскую дипмиссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения. «Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены», - подчеркнула она.

Российское посольство в Сирии уже не в первый раз подвергается обстрелам. Последний такой инцидент произошел 28 декабря.

Некоторое время назад стало известно, что правительство Сирии и так называемая умеренная оппозиция договорились о прекратить огонь и начать политический диалог. Перемирие было достигнуто при посредничестве России, Ирана и Турции.

