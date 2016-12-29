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На территории посольства РФ в Дамаске взорвалась мина

20:48 29.12.2016
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Сирийский кризис

Посольство России в Дамаске в очередной раз подверглось обстрелу. На этот раз мина, выпущенная из района в пригороде сирийской столицы, контролируемого боевиками, разорвалась у входа в консульский отдел. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в результате инцидента никто не пострадал. Взрыв мины нанес незначительный материальный ущерб.

Захарова заявила, что нападение на российскую дипмиссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения. «Попытки экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории САР должны быть пресечены», - подчеркнула она.

Российское посольство в Сирии уже не в первый раз подвергается обстрелам. Последний такой инцидент произошел 28 декабря.

Некоторое время назад стало известно, что правительство Сирии и так называемая умеренная оппозиция договорились о прекратить огонь и начать политический диалог. Перемирие было достигнуто при посредничестве России, Ирана и Турции.
 

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, Посольства и консульства в мире, Министерство иностранных дел РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 02:09
Спокойствие, только спокойствие!

У российской армии есть столько всякого секретного новейшего чудеснейшего вооружения, что уж с какой-то миной она легко справится. Хотя есть одна маленькая проблемка. Российская армия, как в известном анекдоте про хохлов, на войну так и не приходит. Никогда. Пришлет каких-то вежливых отпускников в масках, отстреляется-отбомбится, и тут же бежит заявлять о прекращении огня и мирных соглашениях, сматывая камуфляжные манатки в темпе вальса. Поэтому мины будут взрываться, и взрываться, и взрываться - тут уж ничем помочь нельзя.
30.12.2016, 00:48
Сергей

"заслуживает решительного осуждения" реакция людей, которые в ответ на сотни сброшенных авиабомб на их дома, посмели швырнуть малоэффективную мину. Воистину предосудительно платить врагу той же монетой. "Маньяк не слышит мольбы жертвы пощаде"
29.12.2016, 22:53
охотник за бакланами

Это в Кремле елка и перемирие:
США высылают из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов в рамках санкций, вводимых в связи с предполагаемыми российскими кибератаками, сообщило в четверг агентство Associated Press
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